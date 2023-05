Come vedere Real Madrid-Manchester City in streaming

Real Madrid-Manchester City è un big match che sa già di finalissima, ma si tratta ancora della semifinale di andata della Champions League. L’incontro interessa da vicino anche i tifosi italiani, poiché chi uscirà a testa alta dal confronto se la vedrà nella gara conclusiva di Istanbul con una tra Milan e Inter, protagoniste di un derby tutto tricolore. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di martedì 9 maggio con la possibilità di vedere la partita anche gratis, in TV o via streaming scegliendo tra diverse opzioni.

Champions League: guarda Real Madrid-Manchester City in streaming

Le due squadre sono giunte alla semifinale della più importante competizione europea dopo aver battuto, ai quarti, rispettivamente il Chelsea e il Bayern Monaco, non esattamente due ostacoli semplici. Per gli spagnoli, l’obiettivo è quello di allungare le mani sul trofeo per la quindicesima volta nella sua storia, mentre gli inglesi non ci sono mai riusciti.

Ecco tutte le alternative a disposizione dei tifosi e degli appassionati per guardare la partita in diretta. La prima è quella che passa dallo streaming su Sky e NOW o sulla piattaforma Mediaset Infinity (in quest’ultimo caso senza abbonamento). Chi si trova a casa può inoltre sintonizzare il proprio televisore su Canale 5, dove l’incontro è trasmesso in charo. In tutti i casi è possibile contare sulla telecronaca in italiano.

A indirizzare il big match saranno anzitutto le scelte dei due allenatori, Ancelotti e Guardiola. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Real Madrid (4-2-1-3): Courtois, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Modrić, Kroos, Valverde, Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior;

Manchester City (4-3-3): Ederson, Walker, Stones, Rúben Dias, Akanji, De Bruyne, Rodri, Gündoğan, Bernardo Silva, Haaland, Grealish.

Come vedere la partita dall’estero

Chi si trova all’estero e desidera vedere Real Madrid-Manchester City senza rinunciare alla telecronaca in italiano può affidarsi alla portabilità transfrontaliera garantita dalla piattaforma NOW di Sky.

Attenzione però al fattore sicurezza, se lo streaming avviene attraverso una rete aperta o condivisa, come quella di un albergo. In tal caso, è bene affidarsi a una soluzione dedicata per la tutela di dati e privacy: quella proposta da NordVPN (oggi in forte sconto) include una Virtual Private Network con server in tutto il mondo, un antivirus sempre aggiornato, un gestore delle password e molto altro ancora.

