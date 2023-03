Come vedere Real Sociedad-Cadice in streaming

Real Sociedad-Cadice si disputa nella cornice dello stadio Anoeta di San Sebastián, per la giornata 24 de LaLiga. Nel cuore dei Paesi Baschi va in scena il confronto tra la terza forza del campionato e una squadra che sta lottando per la permanenza nella massima divisione. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di venerdì 3 marzo.

Guarda la partita Real Sociedad-Cadice in streaming

Ai tifosi e agli appassionati del grande calcio spagnolo segnaliamo la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca in italiano affidata alla voce di Lorenzo Del Papa.

Come anticipato in apertura, la classifica de LaLiga vede i biancoblu al terzo posto con 43 punti, dietro la coppia di testa Barcellona (59) e Real Madrid (52), davanti ad Atletico Madrid (42) e Betis (40). Nell’ultimo match sono stati sconfitti dal Valencia. Saranno anche i prossimi avversari della Roma in Europa League. Situazione ben diversa, invece, per i gialloblu, sedicesimi con 25 punti e costretti a guardarsi le spalle per non scivolare nella parte più bassa del tabellone, ma vittoriosi nel turno scorso ai danni del Rayo Vallecano.

Il favore dei pronostici pende dalla parte dei padroni di casa, ma risulteranno determinanti le scelte operate dai due allenatori, Alguacil e Sergio. Queste le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Rico, Le Normand, Zubeldia, Barrenetxea, Merino, Take, Zubimendi, Mendez, Kubo, Oyarzabal;

Cadice (4-4-2): Ledesma, Espino, Fali, Hernandez, Carcelen, Bongonda, Alcaraz, Escalante, Sobrino, Marti, Guardiola.

