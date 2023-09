Come vedere Real Sociedad-Inter in streaming (Champions)

Real Sociedad-Inter è l’esordio in Champions League dei nerazzurri. Riparte da qui il percorso della squadra di Inzaghi in Europa, dopo aver sfiorato l’impresa nei mesi scorsi, arrendendosi lo scorso anno solo in finale contro il Manchester City. Il big match, ospitato dalla cornice dello stadio Anoeta di San Sebastián in terra basca, andrà in scena mercoledì 20 settembre alle ore 21:00 e potrà essere visto in diretta streaming esclusiva su Prime Video.

Champions League: guarda Real Sociedad-Inter in streaming

Fanno parte del Gruppo D anche Benfica e Salisburgo. Un girone tutto sommato alla portata dell’italiana, anche se la massima competizione europea impone di approcciare ogni match con il giusto atteggiamento e con la mentalità corretta: anche un singolo calo di tensione può risultare fatale.

Come scritto in apertura, i tifosi nerazzurri e gli appassionati del grande calcio internazionale hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming esclusiva su Prime Video. Ad accompagnarli ci sarà la telecronaca affidata a Sandro Piccinini, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico. In collegamento da bordocampo Alessia Tarquinio e Fernando Siani. Ad aprire e chiudere lo show, invece, gli interventi di Giulia Mizzoni in compagnia di Diego Milito, Clarence Seedorf e Miroslav Klose.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Alguacil e Inzaghi, dovrebbero schierare all’ingresso in campo. Inevitabilmente, entrambi dovranno tenere in considerazione anche i rispettivi impegni di campionato, ne LaLiga e in Serie A.

Real Sociedad (4-3-3): Remiro, Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney, Mendez, Zubimendi, Merino, Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea;

Inter (3-5-2): : Sommer, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro.

Nonostante il fattore stadio, il pronostico dei bookmaker è a favore dei nerazzurri. La squadra, dopo aver letteralmente demolito il Milan nel derby dei giorni scorsi, vinto 5-1, si presenta in Champions League da vicecampione e con l’ambizione di giocarsela anche quest’anno fino in fondo.

Dunque, per vedere Real Sociedad-Inter su Prime Video in diretta streaming esclusiva non serve altro che un abbonamento ad Amazon Prime. Chi non lo ha ancora fatto, può attivare subito il mese di prova senza alcuna spesa: darà diritto anche all’accesso all’evento Festa delle Offerte Prime che andrà in scena nelle giornate del 10 e 11 ottobre.

