Come vedere Real Sociedad-Roma in streaming

Real Sociedad-Roma mette di fronte i giallorossi e gli spagnoli nel match che assegnerà l’accesso ai quarti di Europa League. Agli uomini di Mourinho non sono concessi cali d’attenzione, nemmeno sapendo che alle porte c’è il derby capitolino con la Lazio, in programma per domenica. Il fischio d’inizio allo stadio Anoeta di San Sebastián è in programma alle ore 21:00 di giovedì 16 marzo: puoi vedere il match su DAZN.

Europa League: guarda Real Sociedad-Roma in streaming

I tifosi che desiderano guardare la partita hanno a disposizione due opzioni, entrambe con telecronaca in italiano: il già citato streaming su DAZN (Stefano Borghi e Simone Tiribocchi) oppure la diretta trasmessa da Sky e NOW (Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti).

I giallorossi affrontano questo ritorno degli ottavi di finale partendo da una situazione di vantaggio, grazie al 2-0 dell’Olimpico della scorsa settimana. Occhio però a sottovalutare gli avversari e il sostegno loro garantito dal pubblico di casa. Il sorteggio per i quarti è previsto per venerdì 17 marzo.

I due allenatori, Alguacil e Mourinho, cercheranno di avere la meglio anzitutto sul fronte tattico. Ecco le probabili formazioni in campo dall’inizio.

Real Sociedad (4-3-1-2): Remiro, Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Diego Rico, Merino, Zubimendi, Illarramendi, Silva, Kubo, Sorloth;

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Matic, El Shaarawy, Dybala, Pellegrini, Abraham.

Come vedere la partita dall’estero

La cosiddetta portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforme consente di vedere Real Sociedad-Roma anche dall’estero con telecronaca in italiano. Attenzione però al fattore sicurezza se la connessione avviene mediante reti sconosciute come quelle degli alberghi.

Mai rinunciare a proteggere dati e privacy, anche quando si tratta di streaming. Il consiglio è di affidarsi a una soluzione completa come quella offerta da NordVPN (oggi in forte sconto) che includo tutto quanto necessario: Virtual Private Network, gestore password, spazio cloud per lo storage e antivirus.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.