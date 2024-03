realme 11 Pro 5G: offerta Amazon da MINIMO STORICO

Questo eccezionale smartphone midrange è protagonista dell’offerta di oggi su Amazon. Stiamo parlando di realme 11 Pro 5G, un dispositivo dotato di tecnologie di ultima generazione che oggi puoi portarti a casa a soli 239,99 euro. Scopri le caratteristiche tecniche subito dopo il pulsante.

realme 11 Pro 5G in offerta: la scheda tecnica

realme 11 Pro 5G è capace di sorprenderti già col suo display curvo a 120Hz che mostra un miliardo di colori intensi con una nitidezza e brillantezza straordinarie, restituendo le tonalità originali in ogni dettaglio.

Uno schermo che si affianca ad una fotocamera ProLight OIS da 100 MP dotata di uno zoom 2x più nitido grazie alla tecnologia avanzata, mentre la tecnologia SuperOIS garantisce scatti precisi anche di soggetti in movimento.

La ricarica SUPERVOOC da 67 W permette di ricaricare il telefono in soli 18 minuti fino al 50% di una batteria massiccia da 5.000 mAh, che offre fino a 19 ore di riproduzione video.

Per non farsi mancare niente, da segnalare il design premium in pelle vegana, creato in collaborazione con il realme Design Studio e Matteo Menotto, che unisce l’estetica urbana e fashion di Milano al design della serie realme 11 Pro. Acquistalo adesso in offerta su Amazon a soli 239,99 euro.