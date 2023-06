La serie realme 11 Pro da 200 MP è già su Amazon (in sconto)

L’attesa è finita: la nuova serie realme 11 Pro è ufficialmente disponibile e già in vendita con un’offerta lancio su Amazon. Si compone di due smartphone, entrambi 5G, uno in variante Plus, progettati per unire un design ricercato a prestazioni avanzate, anche e soprattutto sul fronte della fotografia. Passiamone in rassegna le caratteristiche principali.

200 megapixel per i nuovi smartphone realme 11 Pro

Tra i principali punti di forza citiamo il sensore principale Samsung ISOCELL HP3 da 200 megapixel con dimensioni pari a 1/1,4 pollici e sistema OIS SuperZoom presente su Pro+ (100 megapixel sul Pro). L’apertura dell’ottica in dotazione arriva a f/1.69 e si può arrivare a zoom 2x/4x lossless, così da catturare ogni dettaglio anche dalla distanza. Un comparto imaging da top di gamma, ma che non incide sul prezzo finale del dispositivo, che rimane accessibile in modo coerente con la filosofia del brand.

A tal proposito, realme ha siglato una collaborazione con Lonely Planet che si concretizza con l’aggiunge di tre filtri personalizzati per rendere la street photography ancora più divertente e creativa. Insieme hanno realizzato una filigrana che contraddistingue le immagini con un’atmosfera esclusiva e vintage. Sempre in tema di fotocamera, sono state aggiunge funzioni come Ritratto di Gruppo e One Take, con quest’ultima che sfrutta un algoritmo IA per la composizione intelligente.

Tra le altre specifiche tecniche integrate vale la pena segnalare un display curvo da 120 Hz con rapporto schermo corpo pari al 93,65% (la cornice è di soli 2,33 millimetri) e touch sampling rate da 1.260 Hz. Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di resistenza, grazie al doppio vetro rinforzato, sia frontale che sul retro.

Ci sono poi il chipset Dimensity 7050 5G (con CPU octa core e GPU Mali-G68), doppi altoparlanti con Dolby Atmos e ricarica SuperVOOC da 68 W per la batteria da 5.000 mAh.

Sono già in sconto su Amazon

realme 11 Pro (8/128 GB) a 339,99 euro in offerta lancio invece di 379,99 euro;

realme 11 Pro (8/256 GB) a 369,99 euro in offerta lancio invece di 399,99 euro;

realme 11 Pro+ (12/512 GB) a 469,99 euro in offerta lancio invece di 519,99 euro.

Le due colorazioni disponibili sono Astral Black e Sunrise Beige. Per quest’ultima, realme ha collaborato con il designer milanese Matteo Menotto, che ha tratto ispirazione dall’alba per giungere al risultato finale. Per entrambi i modelli la data di consegna è garantita al day one del 30 giugno.

L’obiettivo rotondo ricorda il sole che sorge, la linea gialla al centro simboleggia la strada che si estende in lontananza e la tonalità utilizzata per questo look, il beige, è il colore del sole che si riflette sugli edifici.

Lato software, il sistema operativo è ovviamente Android con pieno accesso alla piattaforma Google Play per il download di giochi e applicazioni. L’interfaccia è quella personalizzata dal brand, realme UI 4.0.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.