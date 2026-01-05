Realme 12 128GB dimostra che se spendi poco, FAI BENE: smartphone a 109€

I prezzi degli smartphone hanno raggiunto un livello elevato. Ormai equivalgono a uno stipendio intero, nella maggior parte dei casi. Ne vale la pena? Ognuno è libero di scegliere il modello che preferisce. Tuttavia, prodotti come Realme 12 128GB ti dimostrano che anche con un budget minimo puoi ottenere il massimo. Questo smartphone è completo di tutto e la sua scheda tecnica ha caratteristiche importanti. Quanto costa? Appena 109,99 euro con lo sconto del 23% su Amazon. Non fartelo scappare se lo vuoi: mettilo in carrello.

Realme 12 128GB non scherza: i fatti

Realme 12 128GB è uno smartphone semplice e bellissimo. Disponibile in colorazione Skyline Blue, la sua scocca è stata curata nei più piccoli particolari e, in mano, ti offre una sensazione premium. Leggero, sottile e con uno schermo che cattura subito la tua attenzione. Ma attenzione, non solo è bello, ma balla anche: il suo processore Snaodragon 685 unito a ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria ti offre prestazioni veloci e senza scatti. In questo modo scorri nel sistema Android o tra le tue app preferite senza alcun problema.

Il pannello AMOLED è stupefacente. I colori sono vividi, la risoluzione è avanzata e la luminosità consente una vista ottima anche sotto il sole diretto. Con 120 HZ di refresh rate, i movimenti sono fluidi così da scorrere naturalmente tra pagine, foto oppure puntare sia allo streaming che al gamimg mobile. Insomma, lo smartphone ti dimostra che anche con spese piccole c’è da fare e, effettivamente, ricancara la dose con:

batteria da 5000 mAh a lunga durata;

fotocamera principale Sony LYT-600 con OIS ;

; ricarica rapida SUPERVOOC da 67W ;

; sistema di raffreddamento a camera di vapore in acciaio inossidabile;

lettore di impronte digitali sullo schermo;

sullo schermo; fotocamera seldie da 16 MP.

Realme 12 128GB non scherza. Se stai cercando un nuovo smartphone, spendi poco, ma ottieni il massimo. Compralo ora a soli 109,99 euro su Amazon, scontato del 23%.