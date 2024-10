realme 12+ 5G non solo bellissimo ma anche potente: 227€ ed è tuo

Uno smartphone che ha un design spettacolare, incanta con la sua colorazione Pioneer Green ma alla fine lo ami per le prestazioni che ti offre. realme 12+ 5G è un gioiellino sotto tutti i punti di vista e non pecca in nessun comparto tecnico. Approfittane ora e acquistalo a soli 227,99€ su Amazon, lo sconto del 12% ti strizza l’occhio.

realme 12+ 5G: perchè lo devi acquistare

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone e vuoi spendere il giusto, realme 12+ 5G è il modello che fa al caso tuo. Questo dispositivo ti offre prestazioni massime a basso costo con qualità elevata e be, ha un design spettacolare. In mano è comodo da utilizzare oltre che bello e appagante sotto tutti i punti di vista.

Con il suo display AMOLED e refresh rate da 120Hz non fai a meno di nulla. Goditi le applicazioni ma soprattutto ama sia lo streaming che il gaming mobile con una fluidità eccellente. Dopotutto ti è concesso qualunque sfizio grazie alla combo Processore Dimensity e agli 8GB di RAM.

Problemi di spazio? Sogna di averli: 256GB di memoria interna da utilizzare a piacimento anche se credo li riempirai di foto e video dal momento che hai a disposizione una fotocamera SONY che offre prestazioni al pari del professionale.

Naviga alla velocità della luce grazie al supporto al 5G e non ti preoccupare della batteria. Ti porta sia al giorno dopo che si ricarica con 67W per essere sempre pronto.

A soli 227,99€ su Amazon, oggi realme 12+ 5G è un best buy assoluto. Approfitta della Festa delle Offerte Prime per completare il tuo acquisto con un click.

Le spedizioni, come al solito, sono sia gratuite che rapide in tutta Italia grazie ai servizi Prime.