Realme 12 è spesa minima ma resa massima: display 120Hz e camera SONY

Ci sono tanti smartphone in commercio. Quale acquistare? Se vuoi spendere poco ci sono diverse caratteristiche da prendere in considerazione però, se vuoi un consiglio, con Realme 12 metti d’accordo ogni idea. È bello, con funzioni di tutto rispetto e ovviamente in offerta. Il prezzo da affare è tutto legato allo sconto del 38% disponibile ora su Amazon. Non sprecare tempo e portalo a casa a soli 142,99 euro invece di 229,99 euro per esaudire ogni desiderio.

Realme 12 è uno smartphone da non sottovalutare. Lo paghi poco ma ti ricompensa con un utilizzo quotidiano senza intoppi. È disponibile in colorazione Skyline Blue e si riconosce a prima occhiata perché è bello e rifinito nei minimi particolari. Infatti è un gioiello che tra le mani si fa utilizzare senza alcun problema e ti offre leggerezza, bordi sottili e una visione magnifica. Non temere, come sistema operativo monta Android e, naturalmente, c’è anche il Google Play Store così puoi scaricare qualsiasi applicazione tu voglia. Hai a disposizione ben 128GB di spazio e 8GB di RAM che lo rendono scattante, ma questo è merito anche del processore Snapdragon.

Goditi applicazioni, streaming e gaming mobile su questo super display AMOLED ampio e dalla risoluzione avanzata. Grazie alle sue dimensioni e ai bordi praticamente inesistenti, la visione è persino più ampia di quanto su carta. Colori e dettagli saltano all’occhio così come la scorrevolezza attribuitagli dai 120Hz di refresh rate. Completano lo smartphone non solo degli speaker di qualità elevata ma anche un comparto fotografico Sony LYT-600 OIS e una batteria massiccia che sembra non terminare mai. La ricarica? Avviene a 67W per abbreviare i tempi e farti stare sempre sul pezzo.

Se vuoi un nuovo smartphone, spendi il minimo e ricevi il massimo scegliendo Realme 12. Non perdere l’occasione su Amazon e approfitta dello sconto del 38%. Così lo metti in carrello a soli 142,99 euro invece di 229,99 euro.