realme 12 al MINIMO STORICO: lo smartphone è un affare

È appena sceso al suo minimo storico su Amazon il realme 12, lo smartphone lanciato nei mesi scorsi. Progettato per offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo già al debutto, oggi è ancora più conveniente. Tra i punti di forza vale la pena citare l’autonomia elevata, il telaio ottimizzato per favorire il raffreddamento e le tante funzionalità multimediali in dotazione. Lo puoi acquistare, nella versione con 8 GB di RAM (espansione dinamica fino a 16 GB) e 256 GB di memoria interna, a soli 189 euro.

Nuovo smartphone? Guarda l’offerta su realme 12

Basato su sistema operativo Android e con interfaccia personalizzata realme UI, integra il processore Snapdragon 685, un comparto fotografico in cui spicca il sensore principale Sony LYT-600 sul retro da 50 megapixel, connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0, GPS e altoparlanti stereo. La batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida SUPERVOOC da 67 W. L’intera esperienza si concentra sul display da 6,67 pollici con tecnologia Ultra Smooth da 120 Hz, pannello AMOLED e risoluzione 2400×1080 pixel. Per saperne di più, dai uno sguardo alla pagina dedicata.

In questo momento puoi mettere nel carrello realme 12 al prezzo di soli 189 euro, il più basso di sempre dal lancio, scegliendo tra le colorazioni Skyline Blue e Pioneer Green quella che preferisci, la spesa non cambia. Non sappiamo fino a quando rimarrà valida la promozione in corso.

Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se effettui subito l’ordine. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo di quanto speso ci sarà tempo fino a 14 giorni dopo il ricevimento del pacco.