realme 12: i nuovi smartphone sono già in sconto su Amazon

La serie realme 12 appena annunciata è già disponibile per l’acquisto su Amazon. Composta da tre smartphone (realme 12 5G, realme 12+ 5G e realme 12x 5G), è stata progettata dal brand per soddisfare le esigenze di un’ampia fascia di utenti, partendo dalla filosofia del marchio: “Qualità oltre la quantità”. Due sono già in offerta.

realme 12 5G, realme 12+ 5G e realme 12x 5G: eccoli

realme 12 5G si posiziona nella fascia sotto i 300 euro, con funzionalità inedite come il Dynamic Button personalizzabile, il Light Feather Design tipico dei flagship e una fotocamera da 108 megapixel. realme 12+ 5G è invece realizzato in pelle vegana premium, è dotato del chipset MTK 7050, di un display da 120 Hz e della ricarica SUPERVOOC da 67 W. Infine, realme 12x 5G ha dalla sua la tecnologia Rainwater Smart Touch che rende lo schermo resistente all’acqua.

realme 12 5G

Il modello realme 12 5G è disponibile su Amazon al prezzo di 279,99 euro nella versione 8/256 GB. Consigliamo di sfogliare le diverse colorazioni e configurazione, è possibile trovarlo anche già in sconto.

realme 12+ 5G

Passando a realme 12+ 5G, la versione 8/256 GB è in sconto a 299,99 euro (invece di 359,99 euro come da listino) per pochi giorni.

realme 12x 5G

Infine, il più economico della serie, realme 12x 5G, è in offerta a 179,99 euro (invece di 199,99 euro), sempre per pochi giorni.

Invitiamo a consultare le singole schede dei tre modelli (realme 12 5G, realme 12+ 5G e realme 12x 5G) per tutti i dettagli a proposito delle specifiche tecniche integrate.