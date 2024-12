realme 12 al PREZZO MINIMO STORICO: arriverà prima di Natale

Sei ancora in tempo per regalare uno smartphone per Natale: realme 12 è in offerta a tempo su Amazon e arriverà in tempo per poterlo mettere sotto l’albero. In questo momento lo puoi acquistare al suo prezzo minimo storico, una grande occasione considerando le sue caratteristiche. Dal design sottile ed elegante, integra un comparto hardware di tutto rispetto.

L’offerta natalizia sullo smartphone realme 12

Integra un display AMOLED Ultra Smooth da 6,67 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, ottimo per lo streaming. Sotto la scocca batte il cuore pulsante del processore Qualcomm Snapdragon 685, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Completano la dotazione la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, la connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth, il lettore di impronte digitali nascosto sotto lo schermo e la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 67 W. Per saperne di più dai uno sguardo alla scheda del telefono.

Ricapitolando, grazie all’offerta a tempo in corso (non sappiamo fino a quando rimarrà attiva) hai la possibilità di acquistare lo smartphone realme 12 al prezzo minimo storico di soli 146 euro, invece di 229 euro come da listino. Il risparmio è significativo. Scegli la colorazione che preferisci tra Skyline Blue e Pioneer Green, la spesa finale non cambia.

Se lo ordini subito arriverà direttamente a casa tua già entro domani, con la consegna gratuita, così da poterlo mettere sotto l’albero per regalarlo a Natale. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon, senza intermediari. Il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce è superiore a 4/5.