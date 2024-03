realme 12 Pro+: camera phone bello e che costa poco

In un momento in cui le vendite di smartphone sono in calo costante ed in cui molti utenti si rivolgono al mercato dell’usato o del ricondizionato, realme è una delle poche aziende che riesce a mantenere un trend in crescita grazie soprattutto a smartphone di qualità valida ad un prezzo non troppo elevato. È questo il caso del nuovo realme 12 Pro+, lanciato oggi in Italia insieme al fratello minore realme 12 Pro, che combina un design gradevole con prestazioni assolutamente soddisfacenti. Lo abbiamo provato per oltre un mese.

realme 12 Pro+: Design di lusso

Già con il precedente realme 11 Pro+ l’azienda ha portato una importante collaborazione con un designer di fama globale su uno smartphone della propria serie numerica, e anche quest’anno il design del realme 12 Pro+ porta un tocco di lusso e moda. La collaborazione è stata con Ollivier Savèo, un designer svizzero che può vantare di aver lavorato con il meglio dell’orologeria di lusso e di aver progettato orologi Rolex, che ha riportato sul corpo di uno smartphone i tratti distintivi degli orologi di lusso.

A partire dalla lunetta dorata e zigrinata fino all’elegante quadrante che riempie il modulo fotografico, e al bracciale con trama in 3D che richiama un cinturino metallico. Il tutto incastonato in un corpo ricoperto, nella parte posteriore, di pelle vegana 3D soffice e piacevole al tatto, ma anche antimacchia e facilmente lavabile.

L’intero telefono è poi certificato IP65 per risultare resistente a polveri e liquidi, ed è disponibile in due colorazioni: la Submarine Blue che abbiamo provato noi e la Navigator Beige con colori più tenui e caldi.

Il design si completa con il display curvo AMOLED da 6,7”, che si fonde con il frame senza creare spigoli e che presenta proprietà flagship come il refresh adattivo fino a 120Hz, la profondità di colore a 10-bit per oltre 1 Miliardo di colori riproducibili, gli oltre 20mila livelli di luminosità adattiva e l’elevata frequenza del PWM dimming, due parametri che sono valsi a realme 12 Pro+ una doppia certificazione da TÜV Rheinland per la salvaguardia della vista.

Sotto al display non manca il sensore ottico d’impronta, mentre la cam frontale nel forellino supporta lo sblocco con il viso.

Le dimensioni del terminale sono di 161,4x74x8,7mm ed il peso di 196 grammi. Ai lati troviamo il bilanciere del volume e il tasto di accensione a destra, lo slot per la doppia nano SIM in basso accanto alla porta USB-C, mentre altoparlanti e microfoni sono posizionati sia in basso che in alto, per una riproduzione dell’audio stereo con Dolby Atmos e certificazione Hi-Res Audio.

Fotocamera omnifocale con teleobiettivo periscopico

La serie numerica di realme porta sempre un focus sulla fotografia, e anche realme 12 Pro+ presenta un comparto fotografico di tutto rispetto con interessanti novità sia dal punto di vista dell’hardware che degli algoritmi software.

A partire dalla nuova fotocamera periscopica, una novità per il segmento in cui ci troviamo dal momento che solitamente la troviamo in smartphone dal prezzo superiore ai 1000 euro. Si tratta di un sensore Omnivision OV64B da 64MP con dimensione 1/2″, focale equivalente di 71mm (che viene però ‘croppata’ a 80mm per i ritratti) ed apertura f/2.6. Il sensore presenta uno zoom ottico pari a 3x ed uno zoom in-sensor pari a 6x, ed è stabilizzato otticamente (OIS), riuscendo ad arrivare con l’apporto del digitale fino ad un impressionante superzoom 120x.

Come sensore principale abbiamo un Sony IMX890 da 50MP con dimensione 1/1,56”, focale equivalente di 24mm e apertura f/1.8, con stabilizzazione ottica e zoom in-sensor 2x, a cui si aggiunge un ultra-grandangolo da 8MP e visione a 112° con apertura f/2.2 e focale equivalente di 16mm. I video possono arrivare fino a 4K@30fps o 1080p@60fps, con una buona stabilizzazione anche a livelli elevati di zoom (possiamo arrivare fino a 18x).

Questi tre sensori insieme riescono a scattare foto in qualità lossless con ben cinque diverse focali (0,6x, 1x, 2x, 3x, 6x), motivo dell’appellativo omnifocale dato al sistema fotografico. Abbiamo a disposizione molte modalità di scatto, comprese la lunga esposizione, il tilt-shift, l’apprezzata Nightscape con Cielo Stellato, e l’esclusiva Strada, ma per il suo nuovo top di gamma europeo realme ha voluto focalizzarsi soprattutto sui ritratti.

realme 12 Pro+: ritratti professionali con un click

E per migliorare la resa dei ritratti, realme ha collaborato con Claudio Miranda, un fotografo cinematografico già vincitore di Oscar per il film Vita di Pi oltre ad aver avuto una candidatura per Il curioso caso di Benjamin Button e ad aver lavorato, più recentemente, a Top Gun: Maverick.

L’esperienza di Miranda ha portato una messa a punto di strumenti per il ritratto ottimale, oltre alla messa a punto di tre nuovi filtri ispirati proprio ai tre film menzionati. In questo modo chiunque potrà scattare un ritratto di qualità professionale senza bisogno di conoscenze in ambito fotografico né di applicazioni per la post-produzione.

Infine, realme ha collaborato anche con Qualcomm per lo sviluppo di una serie di algoritmi software che vanno a migliorare le immagini bilanciando nel modo migliore le luci più forti e i soggetti in ombra, ottenendo risultati che abbiamo trovato sorprendenti in ogni condizione ambientale.

Abbiamo trovato valide le foto in notturna, ben definite anche quelle con zoom elevato, e sorprendenti i ritratti; questi ultimi risultano caratterizzati da un ottimo Bokeh che mantiene una consistenza su tutto lo sfondo e, in notturna, dona un effetto particolarmente suggestivo se ci sono luci in background.

I selfie sono invece affidati ad un sensore Sony IMX615 da 32MP, con dimensione 1/2,74”, apertura f/2.4 e visione a 90°, capace di registrare video fino a 1080p@30fps.

Prestazioni fluide e ricarica super-rapida

Parliamo, infine, dell’aspetto legato alle prestazioni e all’esperienza d’uso di realme 12 Pro+. Il sistema è gestito da un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, un octa-core con architettura a 4nm che richiede un quantitativo di energia limitato, andando così a prolungare l’autonomia della batteria.

Tra l’altro dobbiamo dire che questo processore non scalda praticamente mai, nemmeno durante sessioni di gioco che tipicamente mettono a dura prova l’hardware degli smartphone. Il merito è del nuovo sistema di raffreddamento che, grazie ad una superficie maggiore e ad un numero di strati superiore, riesce a migliorare la già valida efficienza di dissipazione del calore che avevamo riscontrato sulla serie dell’anno scorso.

Accanto al processore abbiamo poi 12GB di RAM, espandibili fino a 24GB attraverso espansione dinamica, e ben 512GB di memoria di archiviazione per aver sempre dietro qualsiasi tipo di file vogliamo.

Abbiamo poi le connettività, fra cui il supporto alle reti 5G, il WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC a 360° per i pagamenti contactless, GPS dual-band con supporto a tutti i sistemi globali di navigazione; e presenti anche tutti i sensori – luminosità, prossimità, accelerometro, giroscopio, magnetometro – e un aggiornato motore lineare su asse X per la vibrazione e il feedback aptico.

Troviamo poi una batteria da 5000mAh, capace di garantire un’autonomia davvero ottima, arrivando anche a due giornate piene con un uso normale dello smartphone. Per la ricarica abbiamo invece il supporto alla SUPERVOOC da 67W, per accumulare tutta l’energia necessaria per arrivare a fine giornata con pochi minuti di carica.

Importante notare che realme è fra le poche aziende che continua ad offrire il caricabatteria in confezione, in questo caso con un adattatore da 67W con tecnologia GaN per mantenere ridotte le dimensioni, un plus da non sottovalutare! In confezione, realizzata completamente con materiali ecosostenibili, troviamo poi anche una cover in silicone trasparente, oltre alla pellicola pre-applicata sul display, al cavo USB-C e al pin per estrarre la SIM.

Il sistema operativo è aggiornato alla realme UI 5.0, basata su Android 14, che si conferma fra le interfacce utente che preferiamo.

realme 12 Pro+: disponibilità e prezzo

realme 12 Pro+ è disponibile da oggi su Amazon e nelle principali catene di elettronica e telefonia al prezzo consigliato di €549 nella versione retail con 12+512GB di memoria e di €499 nella versione online da 8+256GB; solo per il periodo di lancio sono presenti delle promozioni che portano i prezzi a soli €499 e €399.

Sempre da oggi è disponibile anche il realme 12 Pro, con pochissime differenze principalmente sul lato fotografico (abbiamo un teleobiettivo 2x standard al posto della periscopica e una selfie-cam da 16MP) e con un processore Snapdragon 6 Gen 1 – sempre a 4nm. Il prezzo di listino è pari a €449 per la versione retail da 12+256GB di memoria (in promo lancio a €399) disponibile nei negozi di telefonia, e di €399 per la versione online da 8+256GB, in promo lancio a €299.