realme 9 Pro 5G torna in offerta al MINIMO STORICO su Amazon

Con la nuova offerta Amazon puoi mettere subito le mani su uno smartphone potente, veloce e conveniente di un marchio a dir poco affidabile.

Stiamo parlando di realme 9 Pro 5G che puoi avere a soli 259,99 euro invece di 349,99 euro. Hai uno sconto del 26% che ti permette di risparmiare ben 90 euro su uno dei migliori smartphone di fascia media del momento.

realme 9 Pro 5G: un midrange che sembra qualcosa di più

realme 9 Pro 5G è uno smartphone che offre ottime prestazioni grazie al processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, che supporta la connettività di ultima generazione e garantisce fluidità e reattività in ogni situazione. Lo smartphone ha anche 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile, per non avere problemi di spazio e multitasking.

Il display LCD da 6,6 pollici rishaoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, per garantirti una visione nitida e fluida dei contenuti. Lo schermo ha anche una luminosità elevata e un foro centrale per la fotocamera frontale da 16 megapixel.

Il comparto fotografico si completa con da quattro sensori posteriori: il principale da 64 megapixel con apertura f/1.8, l’ultra-grandangolare da 8 megapixel con angolo di visione di 119 gradi, il macro da 2 megapixel per gli scatti ravvicinati e il monocromatico da 2 megapixel per le foto in bianco e nero. Lo smartphone offre anche diverse modalità di scatto, come il notturno, il ritratto, il panorama e il time-lapse.

La batteria del realme 9 Pro 5G è un altro punto di forza: si tratta di una unità da 5000 mAh che garantisce un’autonomia di oltre un giorno con un uso intenso. Inoltre, lo smartphone supporta la ricarica rapida Dart da 33 W, che permette di ricaricare il telefono dallo 0 al 50% in soli 18 minuti.

realme 9 Pro 5G ha infine altre caratteristiche interessanti, come il sensore di impronte digitali laterale, lo sblocco facciale, il jack audio da 3,5 mm, lo speaker stereo con Dolby Atmos e il sistema operativo Android 12 con interfaccia personalizzata realme UI.

Insomma, è uno smartphone completo e affidabile, che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Se vuoi approfittare dell’offerta su Amazon e acquistarlo a soli 259,99 euro invece di 349,99 euro, affrettati prima che finisca la scorta o che scada la promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.