Realme Bud Air 2: le true wireless senza inganno (-20%)

Se sei alla ricerca di un paio di true wireless che ti possano soddisfare a pieno, allora opta per le Realme Buds Air 2. Semplicissime all'apparenza includono al loro interno tutte le caratteristiche più in voga e sono persino in offerta su Amazon: con soli 38,99€ le fai tue.

Le spedizioni sono velocissime e gratuite in tutta Italia, dopo ti spiego come.

Realme Buds Air 2: le true wireless che hai sempre voluto

Disponibili in colorazione nera, sono molto semplici queste wearable ma come già ti ho suggerito, non ti fanno mancare proprio nulla. Sono comode da indossare e soprattutto le sfrutti in più occasioni.

Sono dotate di punte in silicone quindi non devi preoccuparti della loro stabilità. In più hanno una certificazione IPX5 quindi sentiti libero di indossarle anche durante lo sport e i tuoi allenamenti senza timore.

L'audio è ottimo grazie anche alla cancellazione attiva del rumore che ti torna utile in fase di chiamata o mentre registri le tue note vocali sulle applicazioni. Inoltre hanno un sistema di bassi potenziati per farti sentire come a un concerto in ogni occasione.

Per gestirli semplicemente con dei tocchi grazie ai controlli touch e l'audio si mette automaticamente in pausa nel momento in cui rimuovi un auricolare attraverso lo Smart Wear.

Ovviamente sono dotate di Bluetooth 5.2 così hai connessioni stabili e a bassa latenza assicurate.

Sei interessato? Allora non farti scappare le Realme Buds Air 2 su Amazon a soli 39,90€. Le ordini e sono tue in uno o due giorni lavorativi se possiedi un abbonamento Prime. Se invece sei cliente standard opta per le consegne nei punti di ritiro e non dovrai pagare neanche un euro in più.