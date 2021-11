Realme Buds Air 2 in offertona al Black Friday 2021

Le Realme buds Air 2 sono delle wearable eccezionali con cui ascolti la musica e non solo fino allo sfinimento. Infatti una volta che le indossi sono così comode che neanche vuoi toglierle più. Se poi conti che te le porti a casa in promozione grazie al Black Friday 2021, non puoi dire che non è il tuo giorno fortunato. Su Amazon costano appena 35,00€.

Le spedizioni sono così veloci che in uno due giorni le ricevi a casa e in più, se non sei abbonato Prime, ti svelo come riceverle comunque senza costi extra. Scoprile subito.

Realme Buds Air 2: wearable senza precedenti

Con un'estetica eccezionale le Realme Buds Air 2 sono in promozione in colorazione bianca. Ciononostante il tocco d'argento le rende uniche e subito riconoscibili. Sebbene l'abito non faccia il monaco, qui gioca un ruolo cruciale.

Passando però al lato tecnico ti faccio subito presente che sono integrati degli altoparlanti di prima qualità che ti faranno sentire al centro di un concerto anche quando ti trovi, ad esempio, in metropolitana. Questo è consentito altresì dalla cancellazione attiva del rumore che ti torna utile in chiamata.

La batteria è anche una caratteristica ottima dal momento che dura ben 25 ore con custodia di ricarica.

Acquista subito le tue Realme Buds Aur 2 su Amazon a soli 35,00€.

Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate. In più puoi disattivare il rinnovo prima della scadenza senza alcun costo aggiuntivo. Infine, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai tua completa disposizione Amazon Prime Video che ti mette a disposizione film, serie TV e le sue esclusive sulla Champions League.