Realme Buds Air 3 Neo: audio DOLBY, qualità massima (26€)

Realme Buds Air 3 Neo, gli auricolari Bluetooth che costano poco ma suonano una bomba

Semplici dal punto di vista estetico, i Realme Buds Air 3 Neo sono auricolari perfetti per qualunque persona. Non ha importanza se hai Android o iOS, funzionano alla perfezione in entrambi i casi e non ti danno mai problemi.

Audio sopra le righe grazie anche della tecnologia Dolby Atmos che non ti fa mancare un singolo dettaglio. Riscopri la gioia di ascoltare la tua musica preferita ma non solo perché anche le telefonate sono uno spasso. Oltre ad avere degli ottimi microfoni, queste wearable sono dotate di riduzione del rumore.

Altro punto forte? Non può che essere la batteria che ti offre un’autonomia longeva. Nel caso tu vada di fretta, sfrutta la ricarica rapida che con soli 10 minuti ti regala 120 minuti di riproduzione aggiuntiva.

