realme Buds Air 7 Pro in chiamata sono cristalline e il suono è TOP

Sei alla ricerca di un paio di auricolari Bluetooth da utilizzare nel quotidiano e di cui non fare a meno quando sei al telefono? Scegli le spettacolari realme Buds Air 7 Pro, costano poco ma brillano in termini di qualità. Con 6 microfoni e tecnologie aggiuntive, parlare per ore e ore non è mai stato così semplice. Si abbinano sia ad Android che iOS e con la modalità multipoint persino a 2 dispositivi in contemporanea.

Le realme Buds Air 7 Pro sono auricolari Bluetooth di ultima generazione e dotate di tecnologia 5.4 agevolano ogni genere di connessione. Ho anticipato che sono dotate di connettività multipoint e grazie a ciò fanno uno switch automatico da un prodotto all’altro (per un massimo di 2 dispositivi). Un esempio pratico? Stai ascoltano la musica sul tuo laptop ma ti arriva un chiamata sul telefono: in questo modo le cuffie si collegano automaticamente allo smartphone e ti consentono di rispondere senza smanettare con alcuna impostazione.

Il design in ear rende il fitting praticamente su misura grazie alle varie punte auricolari che puoi adattare alla forma dell’orecchio. Il risultato è un auricolare stabile, leggero e che non si muove neanche se ti muovi. Una caratteristica da non sottovalutare considerando che sono impermeabili e ideali da utilizzare anche quando ti alleni. I 6 microfoni integrati con riduzione del rumore e driver audio da 11+6mm rendono il suono spaziale con effetto 3D e le chiamate cristalline. Ma sai cosa? in queste wearable non viene meno l’AI che ora traduce effettivamente 34 lingue differenti per parlare anche con chi non conosce la tua lingua in modo rapido ed efficiente. La batteria, infine, ha una durata di 48 ore con la custodia di ricarica.

