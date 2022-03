Realme Buds Air PRO di nuovo in offerta ad un prezzo imperdibile

Gli auricolari wireless Realme Buds Air PRO sono tornati in offerta su Amazon. A soli 44,99€ puoi portarti a casa degli accessori dallo stile indiscutibile e di altissima qualità, grazie ad uno sconto del 18% sul prezzo di listino. Suono cristallino, cancellazione del rumore e latenza bassa: hanno tutte le caratteristiche per permetterti di portare facilmente la musica ovunque desideri.

Realme Buds Air Pro: le caratteristiche tecniche

Realme Buds Air PRO sono degli auricolari wireless compatibili con numerosi dispositivi: grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0 la connessione avviene immediatamente dandoti accesso ad una serie di interessanti funzioni. Tra queste trovi l’applicazione dedicata, utile per modificare a tuo piacimento il livello dei bassi ed altre caratteristiche sonore.

Con design alla moda, sono anche un oggetto trendy e discreto, che ti garantisce fino a 25 ore di riproduzione musicale con una carica e con soli dieci minuti ti assicuri almeno 3 ore di suono. La cancellazione attiva del rumore copre fino a 25 db, ma è anche disponibile una transparency mode, utile per non isolarsi completamente da ciò che ti circonda quando ti trovi ad esempio per strada.

La certificazione IPX4 garantisce anche una buona resistenza all’acqua, mentre i pratici controlli touch ti consentono di utilizzare gli auricolari in modo facile ed immediato. Con un doppio tocco potrai avviare e mettere in pausa una canzone, mentre uno triplo ti permetterà di passare a quella successiva. Tenendo pressato, invece, cambierai modalità di suono e se lo farai da entrambe le parti potrai passare alla gaming mode, che riduce ulteriormente la latenza.

Dal suono eccellente, con ottimi bassi e comode da usare, le cuffie auricolari wireless Realme Buds Air Pro sono un acquisto indubbiamente eccellente, specialmente a questo prezzo. A soli 44,99€ saranno a casa tua nel giro di 24 ore se sei un abbonato ad Amazon Prime.

