Realme C75: lasciati sorprendere da un ottimo telefono a soli 128€

Il Realme C75 è lo smartphone che sorprende perché a un prezzo davvero contenuto offre tutto quello che ti aspetti da un buon telefono. Con eBay il risparmio è doppio. Infatti, grazie alla nuova promozione, oggi lo acquisti a soli 128,57 euro, invece di 229,99 euro. La versione in offerta è quella da 256GB di RAM e 8GB di ROM. Perfetto per le attività di tutti i giorni.

Pensato per produttività e intrattenimento, questo telefono è divertente da usare. Le prestazioni sono molto interessanti grazie al processore della famiglia MediaTek Helio G92 Max. L’ottimo display Full HD a 90Hz da 6,72 pollici assicura una visione di qualità e immersiva, per vivere un’esperienza coinvolgente ad ogni utilizzo.

Nella colorazione Lightning Gold è elegante e moderna, perfetta per chi cerca qualcosa in più dallo smartphone che usa quotidianamente. La tripla fotocamera assicura scatti prestigiosi e riprese incredibili. I tuoi ricordi saranno perfetti nonostante non sei un professionista della fotografia. Ti basta solo un Realme C75 e il gioco è fatto.

Realme C75: lo smartphone che non teme nulla

Il Realme C75 è uno smartphone che non teme davvero nulla. Resistente all’acqua e agli urti, è il compagno perfetto per le tue giornate classiche e anche più wilde. I materiali robusti con cui è stato realizzato gli conferiscono una struttura avanzata che assorbi le cadute inaspettate. Ordinalo adesso a soli 128,57 euro con il Coupon PSPRSETT25.

Con eBay hai anche la possibilità di pagare in tre comode rate a tasso zero. Seleziona PayPal o Klarna come metodo di pagamento. In questo modo accedi a un comodo e pratico mini finanziamento da sfruttare per approfittare subito dell’offerta e pagare un po’ alla volta. La consegna gratuita è inclusa per molte destinazioni in Italia.

Non perderti assolutamente questo gioiellino. Acquistalo immediatamente a soli 128,57 euro con PSPRSETT25 su eBay.