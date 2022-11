Realme GT 2 Pro: primo MINIMO STORICO spettacolare su Amazon

Amazon ti ha confezionato un regalo per questo Black Friday davvero speciale. Acquista il nuovissimo Realme GT 2 Pro 5G a soli 659,87 euro, invece di 849,99 euro. Uno smartphone così potente non lo hai mai visto prima. 12GB di RAM e 256GB di memoria interna garantiscono il massimo della funzionalità durante un utilizzo intenso.

Grazie a Cofidis, direttamente al check out puoi decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero. Un’opportunità che rende ancora più ghiotta questa incredibile offerta. Per il nuovo modello di casa Realme è il primo minimo storico del suo prezzo. Affrettati perché le scorte si stanno esaurendo velocemente.

Realme GT 2 Pro: prezzo speciale, smartphone potente

Il Realme GT 2 Pro è un vero e proprio top di gamma che costa molto meno rispetto ai suoi competitor. Acquistalo ancora più scontato su Amazon a soli 659,87 euro, invece di 849,99 euro. Si tratta di un’occasione davvero imperdibile. Sperimenta tutta la potenza del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

E con il display 2K Super Reality godi dettagli spettacolari e immagini con colori nitidi e vivaci. Inoltre, i 120Hz di refresh rate restituiscono una scorrevolezza impagabile. Non perdere altro tempo e approfitta subito di questo minimo storico speciale. Acquista Realme GT 2 Pro 5G a soli 659,87 euro, invece di 849,99 euro. Pagalo in comode rate a tasso zero con Cofidis direttamente al Check Out.

