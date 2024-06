Il nuovo realme GT 6T è già in FORTE SCONTO: risparmia 150€

Segnaliamo l’offerta a tempo di Amazon che propone il nuovo realme GT 6T in forte sconto. Lo smartphone è appena stato annunciato e lo puoi già acquistare sull’e-commerce con un risparmio di ben 150 euro rispetto al prezzo di listino. Si tratta di un’ottima occasione, da cogliere al volo finché disponibile.

realme GT 6T a -150€ è protagonista su Amazon

Il sistema operativo operativo preinstallato al lancio è Android 14 con interfaccia personalizzata realme UI 5.0 e accesso senza limitazioni a Google Play per il download delle applicazioni. Ecco un riepilogo con le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, per tutte le altre informazioni rimandiamo alla scheda del prodotto.

Hyper Display da 6,78 pollici con risoluzione 2780×1264 pixel, frequenza di aggiornamento da 120 Hz, luminosità fino a 6.000 nit e vetro protettivo Corning Gorilla Glass Victus 2;

processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 Processor;

8 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna UFS 4.0;

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYT-600 da 50 megapixel e selfie camera frontale da 32 megapixel;

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G, Dual SIM, NFC, GPS e altoparlanti stereo;

batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 120 W.

Grazie allo sconto di 150 euro (-27%) applicato in automatico, in questo momento puoi acquistare il nuovo realme GT 6T al prezzo finale di soli 399 euro invece di 549 euro come da listino. La colorazione è Fluid Silver, visibile in queste immagini.

Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita assicurata entro domani se effettui subito l’ordine. Essendo un’offerta a tempo, non sappiamo fino a quando rimarrà valida: se sei interessato, il consiglio è quello di metterlo nel carrello il prima possibile.