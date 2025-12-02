 realme GT 8 Pro non rispetta il Black Friday, ora a -100€ (12+512GB)
Smartphone top di gamma come realme GT 8 Pro tra le tue mani e ogni desiderio diventa realtà. Rifinito nei minimi particolari e con una potenza tale che non ha paura dei confronti. Disponibile in due colorazioni, è il telefono perfetto per chi non vuole rinunciare a fotografie professionali (e non solo). Nonostante il Black Friday sia terminato, con il 10% di sconto costa 100 euro in meno su Amazon. Compralo a soli 899,99 euro subito. 

realme GT 8 Pro stupisce a prima vista. Una volta che lo utilizzi rimani convinto delle sue prestazioni e, finalmente, non ti senti in difetto. Uno smartphone che offre la qualunque in termini di funzioni e rende streaming, app e gaming dei gesti quotidiani. Con la sua estetica elegante, materiali premium e uno spessore millimetrico? In mano regala quel feeling lussuoso in tutto e per tutto. Sceglilo se acquistarlo in bianco o in blu, nonostante la variazione di tonalità rimane uguale nel suo splendore.

In fin dei conti come non puoi apprezzare questo display ampio, luminoso e con risoluzione 2K? Il cinema è a portata di mano con dettagli che saltano subito all’occhio per goderti contenuti multimediali ma anche semplicemente i social network. Quando ti muovi nelle pagine web e da una schermata all’altra, il tutto è fluido grazie ai 144FPS (per questo puoi usarlo anche per il gaming). Processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12GB di RAM e 512GB di memoria. Non ci sono limiti nelle sue prestazioni e questo spazio lo occupi con scatti fenomenali. Tutto merito del comparto fotografico con obiettivo da 200MP e sistema RICOH per primi piani, macro e landscapes da urlo. Tutto questo non basta? La batteria supera le medie di mercato con i suoi 7000mAh che ti portano al giorno dopo e ricarica 120W cablata e a 50W wireless.

Pubblicato il 2 dic 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
2 dic 2025
