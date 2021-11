Il nuovo realme GT Neo 2 è già in sconto: -100€

Neanche il tempo di fare il suo debutto ufficiale sul mercato, che realme GT Neo 2 è in offerta su Amazon con uno sconto fino a 100 euro sul prezzo di listino. Uno smartphone già capace di far registrare ottime vendite in Cina e che ora si appresta a fare altrettanto anche in Europa.

realme GT Neo 2 tra le occasioni pre-Black Friday

Dal punto di vista delle specifiche tecniche trovano posto un display AMOLED da 6,62 pollici con pannello 120 Hz, processore Snapdragon 870 5G, GPU Adreno 650, 8 o 12 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna, tecnologia di raffreddamento con piastra in acciaio inossidabile, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel, altoparlanti stereo, WiFi 6, Bluetooth 5.2 e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 65 W. Queste le versioni e le colorazioni in offerta, tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato su realme GT Neo 2 è Android 11 con interfaccia personalizzata UI 2.0. Con uno sconto fino a 100 euro è un affare. Visto? Per acquistare il tuo nuovo smartphone non hai bisogno di aspettare il Black Friday.