realme narzo 50A Prime: lo smartphone è un AFFARE su Amazon

Oggi in offerta a soli 129 euro, realme narzo 50A Prime è la migliore offerta di oggi per chi cerca uno smartphone economico, ma completo e adatto all’utilizzo quotidiano. È merito dello sconto di Amazon che taglia la spesa necessaria per acquistarlo. Diamo uno sguardo ai suoi punti di forza, partendo dal design con la trama in rilievo ispirata alle auto da corsa che caratterizza la superficie della scocca e dal suo spessore ridotto a soli 8,1 mm.

Lo sconto di Amazon sullo smartphone realme narzo 50A Prime

Ecco quali sono le sue specifiche tecniche: display Full HD da 6,6 pollici, processore octa core Unisoc T612 con GPU ARM Mali-G57, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e funzionalità di intelligenza artificiale, selfie camera frontale da 8 megapixel, supporto Dual SIM, slot per microSD, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 e batteria da 4.890 mAh con ricarica rapida da 18 W. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni e interfaccia personalizzata. Per saperne di più rimandiamo alla scheda completa del telefono.

In questo momento è possibile acquistare realme narzo 50a nella colorazione Flash Blue (visibile in queste immagini) al prezzo finale di 129 euro, grazie allo sconto applicato in automatico. Le centinaia di recensioni positive pubblicate dai clienti sull’e-commerce lo promuovono con un voto medio molto alto, superiore a 4/5 stelle.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna senza costi aggiuntivi entro domani per chi effettua l’ordine ora. A venderlo è direttamente Amazon. Volendo, lo smartphone è disponibile anche usato a 106 euro nella colorazione Flash Black.