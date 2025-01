Realme Note 50, lo smartphone che con 89€ lascia tutti a bocca aperta

Prezzo piccolo ma resa massima con Realme Note 50 tra le man. Lo smartphone ideale per un utilizzo quotidiano senza fronzoli e, allo stesso tempo, senza rinunciare a un singolo dettaglio. Bellissimo dal punto di vista estetico, questo prodotto ha bordi sottili e un design moderno oltre che elegante. Disponibile in colorazione Azzurra ti ammalia a prima vista. Ora su Amazon la tua occasione, lo porti a casa con appena 89,50€ grazie allo sconto del 25% ora in corso. Aggiungilo immediatamente al carrello.

Realme Note 50: lo smartphone che costa pochissimo eppure

Rifinito nei particolari e con tutto al posto giusto. Grazie a Realme Note 50 puoi avere tra le mani uno smartphone eccellente con cui poter giostrarti in tutti i modi eppure spendere poco. Ha un sistema Android 13 già installato e il Google Play Store a disposizione quindi sì: puoi scaricare tutte le app che più ami senza intoppi.

La visione è celestiale con un display da 6,74 pollici bello ampio e in risoluzione avanzata. Lo streaming e i contenuti li vedi senza strizzare gli occhi grazie anche a dei colori belli vivaci e realistici. In più hai un refresh rate fissato a 90Hz che rende il sistema ancora più fluido.

4GB di RAM in loco e 4 extra disponibili attraverso tecnologia DRE. 128GB di memoria a completa disposizione e processore che regge il gioco senza sforzi. Occupa tutto lo spazio con migliaia di fotografie grazie al comparto fotografico da 13MP e arricchito da AI: diventerai un professionista dello scatto fin dal primo momento.

Altro vantaggio? La batteria da 5000mAh che sembra non terminare mai. Divertiti tutto il giorno senza il pensiero di dover portare con te caricatore o power bank.

A soli 89,50€ su Amazon, il magico Realme Note 50 è disponibile a questo prezzo invidiabile. Cogli al volo l’occasione e lo sconto del 25% con un solo click.

Le spedizioni? Come sempre sono rapide e gratuite in tutta Italia, basta avere un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.