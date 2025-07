Realme P3 5G ha uno schermo AMOLED stravolgente, 12+512GB a 259€

Uno smartphone che è sfuggente con le sue prestazioni di elevato livello ma prezzo contenuto. Se hai un budget e non vuoi sforare i trecento euro, Realme P3 5G realizza tutti i tuoi desideri. Nella configurazione 12+512GB di memoria è un vero colosso e grazie alle sue prestazioni non lascia niente al caso. Approfitta subito del coupon su Amazon, spuntalo e mettilo nel carrello a 259 euro.

Realme P3 5G è uno smartphone medio gamma con tutte le caratteristiche di cui sei in cerca. Oltre ad essere prezioso dal punto di vista dell’estetica, questo modello ha la connessione 5G e una batteria titanica. Non si scarica praticamente mai permettendoti di uscire al mattino e arrivare alla sera senza dover portare con te il caricatore o un power bank. La ricarica avviene a 45W e in confezione ti viene fornita l’alimentatore così da non dover effettuare altri acquisti.

Goditi applicazioni, streaming e gaming su uno spettacolare schermo AMOLED da 120Hz con risoluzione avanzata e luminosità elevata. Parliamo di 2000 nit, un valore di spicco e che rende la visione accurata in qualsiasi momento, anche mentre stai prendendo il sole al mare. A farti da spalla c’è il processore Snapdragon che abbinato ai due valori precedenti (RAM e memoria), rendono il multitasking un fattore predominante e creano il connubio perfetto tra prestazioni e potenza. Insomma, questo è il telefono perfetto se ami stare al passo con i tempi e non fare a meno di qualche ora gaming al giorno grazi anche al sistema di raffreddamento di livello aerospaziale e del grado di impermeabilità certificato che lo rende una roccaforte. Sì, se te lo stai domandando neanche il comparto fotografico scende a compromessi grazie a un obiettivo da 50MP impreziosito da AI.

Metti nel carrello il tuo Realme P3 5G a soli 259 euro con il coupon di Amazon.