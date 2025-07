realme P3 5G scende al minimo storico per la fine del Prime Day

Design, prestazioni, grande autonomia e connettività avanzata: è tutto racchiuso nel design sottile ed elegante di realme P3 5G, oggi in forte sconto su Amazon per l’ultimo giorno del Prime Day. Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquista lo smartphone al suo prezzo minimo storico. I clienti dell’e-commerce che lo hanno messo alla prova lo promuovono con un voto medio superiore a 4/5 nelle recensioni pubblicate.

Prime Day: poche ore per lo sconto su realme P3 5G

Lato software, il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata realme UI e accesso a Google Play per scaricare le applicazioni senza alcun tipo di limitazione. Elenchiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, rimandando alla scheda del telefono per tutte le altre.

Display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel da 120 Hz;

processore octa core Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 5G;

doppia fotocamera posteriore da 50+2 megapixel, e frontale da 16 megapixel;

connettività 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, supporto Dual SIM;

batteria da 5.260 mAh con ricarica rapida USB-C da 45 W.

Non devi applicare coupon o inserire codici: lo sconto del 29% sul listino è automatico e ti permette di acquistare lo smartphone realme P3 5G al suo prezzo minimo storico di 249,99 euro (invece di 349,99 euro). La versione è quella con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, la più avanzata. Scegli la colorazione che preferisci tra Comet Grey e Starlight Green, la spesa non cambia.

Siamo arrivati al gran finale del Prime Day 2025. Le offerte stanno per scadere e questa è l’ultima possibilità per approfittarne. Se non hai ancora Prime, ti basta attivare la prova gratuita di 30 giorni per accedere subito alle promozioni e risparmiare.