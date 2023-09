Realme Pad 6+128GB in OTTIMO SCONTO su Amazon (-37%)

Realme Pad è la soluzione ideale se stai cercando un tablet compatto, potente e facile da portare in giro. Grazie allo sconto odierno di Amazon puoi averlo a soli 183,99 euro invece di 289,99. Una grande occasione che non puoi farti sfuggire.

Realme Pad in offerta: le caratteristiche tecniche

Il Realme Pad include un display immersivo WUXGA da 10.4 pollici con una risoluzione di 2.000 x 1.200 pixel. I colori sono vibranti, i dettagli sono nitidi e ogni film e gioco si trasforma in un’esperienza coinvolgente. Con una cornice sottilissima, il tuo mondo sarà davvero davanti ai tuoi occhi.

L’audio è altrettanto impressionante con quattro altoparlanti Dolby Atmos. Grazie al suono surround adattivo, otterrai un audio stereo di alta qualità indipendentemente dalla posizione in cui tieni il Pad. I tuoi film e le tue playlist musicali preferiti avranno un audio ricco e coinvolgente.

Nonostante tutte queste incredibili funzionalità, il Realme Pad è incredibilmente sottile, con uno spessore di appena 6,9 mm. Questo lo rende estremamente portatile, perfetto per l’uso quotidiano e in viaggio. Inoltre, la mega batteria da 7100 mAh offre un’autonomia incredibile. Puoi usarlo per 12 ore consecutive per la visualizzazione di video o tenerlo in standby per ben 65 giorni.

Il Realme Pad si prende cura dei tuoi occhi con diverse modalità speciali. La modalità lettura simula la superficie delle pagine di un libro, mentre la modalità dark riduce l’affaticamento degli occhi durante le ore serali. La modalità notte protegge i tuoi occhi quando la luce è spenta, e la modalità luce solare garantisce una visualizzazione chiara all’aperto. Infine, c’è la modalità comfort visivo per ridurre ulteriormente l’affaticamento degli occhi.

Se condividi il tablet con la tua famiglia, la modalità multiutente è perfetta per te. Dispone di sistemi separati per bambini e adulti, garantendo sicurezza e privacy. Ogni membro della famiglia può avere il proprio profilo personalizzato.

Non lasciarti sfuggire questa eccezionale offerta su Amazon per il Realme Pad. Ottieni la massima esperienza di tablet a un prezzo incredibilmente conveniente.

