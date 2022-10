Realme Pad Mini: che affare su questo tablet, solo 169€ (Amazon)

Grande occasione del venerdì sera su questo Realme Pad Mini, un tablet da 8.7 pollici che puoi acquistare adesso a soli 169,99 euro. Lo sconto è già applicato sul prezzo di listino e, se ne approfitti ora, puoi riceverlo a casa nel giro di qualche giorno.

Realme Pad Mini in offerta: la scheda tecnica

Realme Pad Mini è stato pensato per la massima portabilità con un corpo sottile in metallo che vanta uno spessore di soli 7,59mm e un peso di appena 372 grammi: in questo modo, puoi tenerlo con una sola mano e non ti stancherei nemmeno dopo averlo utilizzato a lungo.

L’ampio display da 8.7 pollici con cornici sottili ti offre una visualizzazione dei tuoi contenuti perfetta, con una batteria da 6400mAh ad alimentare il tutto che ti garantisce fino a 15,8 ore consecutive di video. E grazie alla ricarica rapida da 18W lo carichi in fretta e sei già pronto per utilizzarlo.

Sulla parte posteriore della scocca trova infine posto una fotocamera posteriore da 8 megapixel, che si accoppia all’obiettivo frontale da 5 megapixel perfetto per selfie e videochiamate. Il resto dei dettagli lo trovi consultando la scheda tecnica.

