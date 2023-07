Realme Pad vicino ai 100€: il MIRACOLO del Prime Day

Con il Prime Day puoi risparmiare parecchio grazie agli sconti perfetti confezionati da Amazon. Infatti, proprio in questo momento acquisti il Realme Pad a soli 155 euro, invece di 259,90 euro. Un prezzo eccezionale per un tablet Android economico che però ti assicura prestazioni soddisfacenti e una qualità indiscussa. Tra l’altro, se sei un cliente Prime hai anche la consegna gratuita direttamente a domicilio.

Dotato di 4GB di RAM e 64GB di ROM è perfetto per lavoro, scuola e intrattenimento. Offrendo un display da 10,4 pollici con tecnologia WUXGA+ è super immersivo, regalando un’esperienza vincente durante l’utilizzo. Ultra sottile, lo porti sempre con te ovunque tu sia. In un attimo lo utilizzi stupendo chi ti sta intorno grazie alla sua eleganza. Dotato di 4 altoparlanti, assicura un audio Dolby Atmos di qualità.

Realme Pad a soli 155€: un SOGNO che diventa realtà

Grazie al Prime Day oggi acquisti il Realme Pad a soli 155 euro. Neanche 200 euro per un tablet che ti regala comodità e versatilità. Nel cofano ruggisce il processore MediaTek Helio G80, nato per il gaming e utilissimo per le funzioni quotidiane di un tablet. La batteria da 7100 mAh garantisce prestazioni di autonomia molto prolungate, per tutta la giornata e oltre. Perciò non perdere altro tempo.

Acquistalo ora a soli 155 euro, invece di 259,90 euro.Questa super offerta è un’esclusiva per i clienti Prime. Quindi, se vuoi approfittare del Prime Day, attiva ora la tua prova gratuita di 30 giorni al servizio. Lasciati travolgere da tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

