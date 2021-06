Il primo robot aspirapolvere di Realme è in offerta lancio

Realme approda sul mercato degli elettrodomestici con il suo innovativo TechLife Robot Vacuum ossia il primo aspirapolvere robot del brand.

Dopo aver conquistato la sua fama con smartphone di tutte le fasce, il colosso cinese esplora nuovi orizzonti creando un prodotto esclusivo che vanta delle caratteristiche uniche. Infatti, nonostante possa apparire come un più classico aspirapolvere automatizzato, nasconde al suo interno delle specifiche da invidiare.

Realme lancia il suo aspirapolvere robot con doppia configurazione

Il robot aspirapolvere realizzato da Realme è attualmente disponibile in preordine fino al 25 di questo mese. Sullo store AliExpress è possibile acquistarlo in una delle sue varianti approfittando di un esclusivo coupon che consente di risparmiare circa €96 sul prezzo finale. In particolar modo, chi è interessato può scegliere tra la versione dedicata solo all'aspirazione o quella che invece arriva corredata di serbatoio per l'acqua che serve per la funzione relativa al lavaggio dei pavimenti.

In merito alla sua scheda tecnica, TechLife Robot Vacuum conta una forza di aspirazione di 3000Pa, che assicura una pulizia profonda -in un pattern a Y- riuscendo a eliminare anche lo sporco più sottile. Sono presenti in totale quattro modalità di pulizia per andare incontro a tutte le esigenze. L'autonomia è degna di nota poiché attraverso la batteria da 5200 mAh, il dispositivo riesce a portare a termine la sua attività in ambienti di medie dimensioni senza alcun sforzo.

Punto saliente del robot, tuttavia, è il suo cassetto per la polvere che consente di raccogliere fino a 600 ml di sporco ossia una quantità discreta. Questa peculiarità consente all'utilizzatore di sfruttare il robot più volte senza dover ricorrere alla pulizia manuale a fine ciclo. L'eventuale serbatoio dell'acqua, invece, ha una capacità di 300 ml e può essere installato andando a ridurre la capacità del box per la polvere alla sua metà.

Non manca il sistema di navigazione LDS laser navigation (LiDAR) che consente al dispositivo la possibilità di navigare in modo sicuro all'interno dell'ambiente e di creare una mappa precisa di tutta la casa per consentire la gestione della pulizia in modo avanzato. Mediante l'applicazione dedicata, l'utente può creare 5 mappature differenti, impostare delle routine di pulizia e intervenire su spazi specifici. Sono poi inclusi nelle specifiche tecniche anche altri 37 sensori dedicati a ulteriori funzioni.

In ultimo, quando la batteria arriva ai suoi minimi, il robot torna in automatico alla sua basetta di ricarica.

Il supporto è garantito sia con Amazon Alexa che Google Assistant.

Realme TechLife Robot Vacuum può essere acquistato su AliExpress a partire da:

€276,46 grazie al codice 96ROBOT da applicare al momento del pagamento per la versione con sola aspirazione;

da applicare al momento del pagamento per la versione con sola aspirazione; €310,01 applicando il codice sconto 96ROBOT1 sempre al momento del pagamento per la versione con serbatoio dell'acqua.

Realme lancia un contest: vinci il coupon magico

L'esclusivo lancio del robot aspirapolvere ha ispirato Realme al punto tale da creare un contest valido fino alle 12 del 25 giugno. I più interessati alla novità possono partecipare all'estrazione di un coupon che consentirà di acquistare 1 TechLife Robot Vacuum con incluso il cassetto per l'acqua e 12 panni per la pulizia dei pavimenti a soli €243.

Per poter partecipare bisogna collegarsi sulla apposita pagina di AliExpress tra le 11 e le 12 di ogni giorno. In questo modo si potrà cercare di ricevere il coupon vincente. Precisiamo che per ogni giornata del concorso verrà estratta un solo vincitore.