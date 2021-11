Realme Watch 2 Pro al tuo polso è un vero LUSSO

Realme Watch 2 Pro è uno smartwatch veramente completo e che se indossi al polso non può che carpire l'attenzione di tutti. Con questi suoi materiali premium ti regala un'esperienza degna di nota e se pensi che è persino in promozione su Amazon, l'affare lo concludi per davvero. Se sei interessato, infatti, puoi farlo tuo a soli 74,99€, un ottimo prezzo anche in caso di un regalo.

Le spedizioni sono ovviamente veloci e gratuite in tutta Italia, con Prime avvengono in appena un paio di giorni. Cosa aspetti?

Realme Watch 2 Pro: tutto ciò che c'è da sapere

Disponibile in colorazione nera con questo cinturino adattabile praticamente a qualunque stile, Realme Watch 2 Pro è un vero asso nella manica, in tutti i sensi! Ha una cassa da 44 millimetri che si adatta perfettamente sia ai polsi maschili che a quelli femminili quindi non avere dubbi in merito.

Con ben 90 modalità sport all'attivo, non può farti mancare assolutamente nulla dato che presenta anche dei sensori dedicati alla salute. Cosa intendo? Che semplicemente portandolo al polso puoi ricevere informazioni sulla salute cardiaca, sui livelli di ossigeno nel sangue e tanto altro ancora.

Per avere una visione perfetta questo smartwatch ti mette a disposizione un display AMOLED e un sistema di navigazione eccezionale. Con un tap scorri tra le varie funzioni accedendo anche a comodi comandi dedicati alla vita quotidiana.

Acquista subito il tuo smartwatch firmato Realme su Amazon a soli 74,99€. Le spedizioni sono istantanee se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario le hai comunque gratuite ma ci impiegano qualche giorno in più.