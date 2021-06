Realme Watch 2 Pro in preordine con coupon WOW

Sei in cerca di uno smartwatch? Realme Watch 2 Pro è in offerta su Amazon a soli 64,99€. Il coupon da 10,00€ da attivare al momento dell'acquisto rende la spesa più conveniente creando un'ottima opportunità.

Le spedizioni sono gratuite ma operate a partire dal 8 luglio 2021.

Realme Watch 2 Pro: cosa sapere su questo gioiellino

Realme Watch 2 Pro è uno smartwatch che sa il fatto suo: si fa notare a prima vista grazie a un design particolare. Inoltre, disponibile in colorazione nera, si adatta perfettamente sia ai polsi maschili che femminili risultano un accessorio passepartout.

Monta una cassa quadrata da 44 millimetri, in particolar modo al suo interno è presente un display a colori con ampiezza di 1,75 pollici. Questa caratteristica non è da sottovalutare, ma anzi è da ricercare per chi ha sempre difficoltà nel leggere le informazioni.

Dedicato a chi ama tenere sotto controllo la salute e l'attività sportiva, il watch è in grado di rilevare la frequenza cardiaca in tempo reale e non solo. Fornisce anche dati sui livelli di ossigeno nel sangue.

Le modalità sportive, invece, sono 90 in totale e consentono di praticare qualunque sport sia di proprio gradimento. Non bisogna neanche preoccuparsi del tracciamento visto che è presente un doppio sistema con GPS incluso.

La batteria, in conclusione, ha un'autonomia di 14 giorni. Sono presenti le notifiche smart e il sistema è totalmente waterproof.

Realme Watch 2 Pro è acquistabile su Amazon a soli 64,99€ in colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo gratuitamente a partire dal 8 luglio 2021. Le spedizioni sono gratuite anche per i clienti standard.

Attiva il coupon di 10,00€ per ricevere lo sconto in carrello. La promozione è valida solo fino a domani 30 giugno 2021, ovviamente salvo esaurimento scorte.