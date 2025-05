Recensione Arctic Freezer 8A: a soli 19€ è il miglior dissipatore ad aria low cost

Quando si assemba un PC, la scelta del dissipatore è fondamentale per il corretto funzionamento dei componenti. Se per raffreddare una CPU di fascia alta, è preferibile scegliere un sistema di raffreddamento a liquido come l’ottimo Freezer III Pro (qui la nostra recensione), per componenti di fascia media e bassa, si può risparmiare orientandosi su dissipatori ad aria compatti. Oggi parliamo proprio di uno di questi modelli, in particolare il nuovo Freezer 8A di Arctic, che promette ottime prestazioni ad un prezzo molto basso, appena 18,99€.

Design e installazione

Con un corpo lamellare decisamente stretto (83 x 108 x 136mm) e una ventola sottile (25mm), il nuovo Freezer 8A è pensato per adattarsi perfettamente a build molto compatte, assemblate in case di dimensioni medio-piccole.

La sua struttura è composta da un radiatore in alluminio e due heatpipe in rame a contatto diretto con la CPU, garantendo una dissipazione efficiente del calore. Le dimensioni contenute facilitano l’installazione anche in spazi ristretti, senza compromettere la compatibilità con altri componenti.

Il Freezer 8A è pensato per i socket AMD, infatti nella confezione troviamo gli attacchi per le piattaforma AM4 e AM5. Ovviamente esiste anche una variante per piattaforma Intel, chiamato Freezer 8i.

L’installazione è davvero semplice e può essere effettuata rapidamente anche da utenti poco esperti. Basta avvitare i supporti sulla scheda madre, attorno al socked della CPU e applicare la struttra in alluminio tramite le apposite viti preapplicate. La parsta termica è già applicata sulla parte a contatto con la CPU, si tratta della Arctic MX-6, un modello particolarmente performante e conosciuto.

Immagini

L’ultimo step riguarda l’installazione della ventola, che si incastra nel corpo del dissipatore e viene tenuta in posizione tramite 2 supporti in alluminio. La ventola in dotazione è la Arctic P10, con dimensioni di 100 x 100 x 25mm, che resta sempre molto silenziosa ed è PWM, quindi controllabile facilmente tramite programmi di gestione.

Prestazioni

In termini di prestazioni, il Freezer 8A si comporta egregiamente per un dissipatore della sua categoria. È in grado di gestire efficacemente il calore generato da CPU di fascia media, offrendo temperature stabili durante l’uso quotidiano e sessioni di gaming moderate. Noi lo abbiamo testato con un Ryzen 5 8600G e anche in gaming si è dimostrato un dissipatore piuttosto efficace, tenendo le temperature operative tra i 35 e i 45 gradi in idle (a riposo) e un massimo di 68 gradi a pieno carico.

Sicuramente questo Freezer 8A non è adatto a build di fascia medio-alta, ma è pensato proprio per processori normalmente abbinati a sistemi di raffreddamento stock, proprio come i Ryzen della serie G. Per questa fascia di mercato, rappresenta un significativo miglioramento rispetto ai dissipatori stock forniti in confezione da AMD e Intel.

Conclusioni

L’Arctic Freezer 8A è disponibile da oggi a soli 18,99€, un prezzo davvero basso per un dissipatore che si distingue nel mercato entry-level per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo. Con un design compatto, una ventola silenziosa e prestazioni solide, è una scelta consigliata per chi cerca un upgrade economico ma efficace rispetto ai dissipatori di serie. Ideale per sistemi da ufficio, HTPC o build gaming di fascia medio-bassa, il Freezer 8A conferma l’impegno di Arctic nel fornire soluzioni di raffreddamento accessibili e affidabili.

Ultimo aspetto, ma non per importanza: Come scritto sulla confezione, Arctic offre una garanzia di ben 6 anni anche su componenti di fascia bassa, a dimostrazione della qualità ed affidabilità dei propri prodotti.