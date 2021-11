Nella realizzazione di siti web gli utenti alle prime armi incontrano spesso molti ostacoli lungo il percorso, dall'hosting alla creazione vera e propria delle pagine, rallentando la pubblicazione del sito web così come progettato all’inizio. Esistono sul mercato molte offerte dedicate alla realizzazione guidata di siti web ma non è facile orientarsi tra le varie configurazioni e le specifiche tecniche offerte dalle piattaforme di sviluppo semplificate.

Se è nostra intenzione creare un sito web ma non sappiamo quale programma utilizzare possiamo orientarci su un software semplice e intuitivo come WebSite X5, che offre tutte le caratteristiche necessarie per venire incontro alle esigenze di ogni utente, fornendo un programma dall’interfaccia semplice a cui l’azienda Incomedia ha affiancato un servizio di hosting tagliato su misura.

Che cos’è WebSite X5

Incomedia è un’azienda 100% made in Italy che sviluppa software desktop per PC, con l’obiettivo di ottenere risultati professionali nella creazione di siti web senza dimenticare la semplicità d’uso e l’immediatezza, fondamentale per avvicinare anche gli utenti alle prime armi nella creazione di nuovi siti. Quest’azienda è attiva nel settore da oltre 20 anni, è stata fondata Ivrea nel 1998 dai fratelli Federico e Stefano Ranfagni ed è oggi una realtà affermata in Europa e nel mondo.

Il prodotto di punta WebSite X5 è presente in oltre 40 paesi attraverso una rete consolidata di partner internazionali, che rende molto semplice e conveniente la creazione di siti e negozi online per utenti di ogni livello di esperienza, dal principiante al professionista, interessati a creare un sito in pochi e semplici passi.

Caratteristiche principali

Chi è interessato alla creazione di un sito web troverà in WebSite X5 il miglior prodotti possibile, com’è facile intuire anche dalla lista delle caratteristiche del prodotto:

Funzione Drag & Drop : tra le caratteristiche più apprezzate troviamo sicuramente la funzione Drag & Drop, che semplifica molto la creazione del primo sito web. Con essa possiamo trascinare gli elementi grafici del sito e aggiungere funzioni senza conoscere la programmazione web, sfruttando così gli elementi e i template già pronti all’uso per realizzare l’interfaccia e i collegamenti del sito web.

: tra le caratteristiche più apprezzate troviamo sicuramente la funzione Drag & Drop, che semplifica molto la creazione del primo sito web. Con essa possiamo trascinare gli elementi grafici del sito e aggiungere funzioni senza conoscere la programmazione web, sfruttando così gli elementi e i template già pronti all’uso per realizzare l’interfaccia e i collegamenti del sito web. Adatto a tutte le esigenze : sia nel caso necessitassimo di un sito aziendale sia se stiamo realizzato un blog o un sito di e-commerce WebSite X5 fornisce tutto l’occorrente per realizzare quello che vuoi, sfruttando tutti gli strumenti inclusi nel programma e i modelli già pronti all’uso.

: sia nel caso necessitassimo di un sito aziendale sia se stiamo realizzato un blog o un sito di e-commerce WebSite X5 fornisce tutto l’occorrente per realizzare quello che vuoi, sfruttando tutti gli strumenti inclusi nel programma e i modelli già pronti all’uso. Tanti modelli preimpostati : se non sappiamo come realizzare il sito web possiamo sempre partire da uno dei modelli preimpostati presenti all’interno del software, così da avere una solida base su cui lavorare e su cui applicare le proprie migliorie e le proprie idee (utilizzando la funzione Drag & Drop per spostare elementi e per aggiungere immagini e link).

: se non sappiamo come realizzare il sito web possiamo sempre partire da uno dei modelli preimpostati presenti all’interno del software, così da avere una solida base su cui lavorare e su cui applicare le proprie migliorie e le proprie idee (utilizzando la funzione Drag & Drop per spostare elementi e per aggiungere immagini e link). Versione mobile automatica : creare un sito ottimizzato per il mobile è di fondamentale importanza, visto che gran parte degli utenti utilizzano oggi uno smartphone per accedere ai siti web preferiti. Il nostro nuovo sito sarà automaticamente ottimizzato per girare sugli schermi mobile, così da raggiungere subito molti più utenti dopo il lancio del sito.

: creare un sito ottimizzato per il mobile è di fondamentale importanza, visto che gran parte degli utenti utilizzano oggi uno smartphone per accedere ai siti web preferiti. Il nostro nuovo sito sarà automaticamente ottimizzato per girare sugli schermi mobile, così da raggiungere subito molti più utenti dopo il lancio del sito. Comoda gestione della licenza : la licenza in promozione presso Punto Informatico permette di installare WebSite X5 su ben 2 PC, così da poter lavorare al progetto del sito web dal computer aziendale e dal PC casalingo, rendendo superflua la necessità di esportare il progetto in un formato compatibile con altre soluzioni di web design.

: la licenza in promozione presso Punto Informatico permette di installare WebSite X5 su ben 2 PC, così da poter lavorare al progetto del sito web dal computer aziendale e dal PC casalingo, rendendo superflua la necessità di esportare il progetto in un formato compatibile con altre soluzioni di web design. Assistenza avanzata : per chi incontra difficoltà o non riesce a sfruttare gli strumenti del programma può sempre contattare l’assistenza prioritaria, dove è possibile trovare tutte le risposte alle funzioni presenti nel programma e risolvere eventuali problemi riscontati durante la realizzazione del sito.

: per chi incontra difficoltà o non riesce a sfruttare gli strumenti del programma può sempre contattare l’assistenza prioritaria, dove è possibile trovare tutte le risposte alle funzioni presenti nel programma e risolvere eventuali problemi riscontati durante la realizzazione del sito. Spazio web e caselle e-mail incluse : con WebSite X5 è possibile creare il sito e pubblicarlo online al termine del lavoro, senza doversi preoccupare dello spazio web e delle caselle e-mail da associare ad esso, visto che è tutto incluso nel costo di licenza.

: con WebSite X5 è possibile creare il sito e pubblicarlo online al termine del lavoro, senza doversi preoccupare dello spazio web e delle caselle e-mail da associare ad esso, visto che è tutto incluso nel costo di licenza. Dominio e URL personalizzato : con il programma possiamo anche scegliere subito il dominio e l’URL che deve avere il sito, così da personalizzarlo secondo le nostre necessità. Se il dominio scelto è disponibile può essere subito utilizzato per rendere accessibile il sito web ai clienti. Chi ha già un dominio può associarlo subito e caricare il sito nuovo senza problemi.

: con il programma possiamo anche scegliere subito il dominio e l’URL che deve avere il sito, così da personalizzarlo secondo le nostre necessità. Se il dominio scelto è disponibile può essere subito utilizzato per rendere accessibile il sito web ai clienti. Chi ha già un dominio può associarlo subito e caricare il sito nuovo senza problemi. Certificato HTTPS SSL : per fornire il massimo grado di sicurezza tutti i siti realizzati con il programma presentano già il certificato SSL, così da fornire accesso sicuro a tutti i clienti, ancor più se il sito prevede una schermata di login o l’accesso a sistemi di pagamento elettronici (dove la sicurezza è di vitale importanza per la reputazione di un sito).

: per fornire il massimo grado di sicurezza tutti i siti realizzati con il programma presentano già il certificato SSL, così da fornire accesso sicuro a tutti i clienti, ancor più se il sito prevede una schermata di login o l’accesso a sistemi di pagamento elettronici (dove la sicurezza è di vitale importanza per la reputazione di un sito). Orientamento SEO: con pochi accorgimenti è possibile rendere il proprio sito adatto ai motori di ricerca, che piazzeranno il nuovo sito in alto nella SERP di Google facilitando quindi l’accesso al prodotto o al servizio per cui abbiamo realizzato il sito web.

Tutte queste caratteristiche rendono WebSite X5 una delle migliori scelte per realizzare comodamente un nuovo sito dal PC, utilizzando strumenti di facile gestione e facilitando al massimo a quelle funzionalità un tempo appannaggio di esperti programmatori web.

Come utilizzare WebSite X5

Per iniziare subito ad utilizzare WebSite X5 non dobbiamo far altro che procurarci un indirizzo e-mail valido, procedere con la realizzazione dell’account dal sito ufficiale e, una volta ottenuta la licenza, aprire il sito ed effettuare l’accesso con l’indirizzo e-mail fornito in fase di registrazione.

Nella schermata iniziale del programma premiamo subito su Nuovo progetto per iniziare la creazione del sito web, navigando tra le funzioni offerte dal programma WebSite X5. Premiamo infatti in alto a destra sui pulsanti a forma di freccia per modificare il layout, cambiare le caratteristiche del sito (responsive, certificato, URL, database etc.), cambiare la disposizione di scritte e pulsanti, organizzare la mappa del sito, aggiungere testo o altri elementi (come immagini, video etc.) e molto altro ancora.

Una volta concluso il lavoro sul progetto premiamo in alto su Anteprima per vedere come apparirà il sito da un browser web per PC o da un browser web per dispositivi mobile, oppure utilizziamo il tasto Salva per salvare una copia del progetto.

Non appena siamo soddisfatti del lavoro svolto per realizzare il nuovo sito web portiamoci nell’ultima schermata (premendo sempre in alto su Avanti), così da poter ottimizzare il sito per i motori di ricerca, esportarlo subito sul sito a nostra disposizione (tramite connessione FTP), esportare il sito su un disco o su una chiavetta USB e infine esportare l’intero progetto (molto utile se dobbiamo continuare il lavoro in un secondo momento).

Il sito è pronto per essere caricato online! Possiamo sfruttare sia gli strumenti inclusi nel programma WebSite X5 sia caricare il lavoro su una chiavetta o su un sito hosting personale.

Versioni e prezzi

Il programma è scaricabile in diverse versioni: WebSite X5 Go 2021, WebSite X5 Evo e WebSite X5 Pro.

Con la versione WebSite X5 Go 2021 avremo a disposizione fino a 10 pagine web, 50 modelli preimpostati, versione mobile automatica, funzione Drag & Drop, 1 licenza per 2 PC e assistenza Help Center. Questa versione è fornita gratuitamente a tutti i lettori di Punto Informatico, che possono scaricarla dal link dedicato.

Con WebSite X5 Evo avremo molti più vantaggi rispetto alla versione Go: 100 template personalizzabili, pagine e progetti illimitati, drap & Drop, impostazioni responsive, carrello e-commerce base, blog base, funzioni SEO, 100 GB di spazio Web, dominio automatico e 1 casella e-mail. Questa versione è disponibile dal sito ufficiale al costo di 89,95€.

Con WebSite X5 Pro avremo tutti i vantaggi visti nella versione Evo con i più template dedicati alla vendita di prodotti digitali, gestione sconti e coupon, registrazione dei clienti, Post in Google AMP, integrazione database, SEO avanzato, autorivelazione lingua e risoluzione del browser, gestione dei progetti e backup, pannello di controllo online, App WebSite X5 Manager, 500 GB di spazio web e 5 caselle e-mail. Questa versione è disponibile sempre dal sito ufficiale a 199,95€.

Conclusioni

Se vogliamo creare il nostro sito web utilizzando un programma per PC semplice e immediato WebSite X5 rappresenta sicuramente una delle migliori scelte su cui è possibile puntare, viste le numerose funzioni di cui dispone e la semplicità con cui è possibile creare dei siti web anche senza alcuna conoscenza dei linguaggi di programmazione destinati alle pagine web.

I più esperti potranno utilizzare WebSite X5 per accedere al codice sorgente di ogni pagina e organizzare il database come meglio credono, sfruttando comunque la comoda interfaccia del programma per velocizzare il lavoro di creazione dei nuovi siti.

Se vogliamo provare il programma vi consigliamo di scaricare la versione offerta gratuitamente per i lettori di Punto Informatico, così da prendere confidenza con il programma e apprezzarne le potenzialità; se il sito che vogliamo creare è molto grande o necessita di molto lavoro vi consigliamo di puntare subito su una delle versioni a pagamento viste in alto, così da avere accesso a tutti gli strumenti e i modelli per realizzare il sito perfetto.