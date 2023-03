Recommerce: un'opportunità concreta per il futuro

La transizione verso un modello economico più sostenibile è in atto e in molti la stanno supportando: è quanto emerge dal nuovo studio condotto in Europa da Opinium per Visa a proposito del Recommerce, pratica che consiste nel rimettere in vendita prodotti o servizi già posseduti, ma ancora fruibili da altri. Ne è emerso che l’87% degli intervistati ne fa uso.

Economia circolare, sostenibilità e Recommerce

Una percentuale molto alta, indiscutibilmente spinta da fattori quali la crisi del caro vita e gli effetti del cambiamento climatico. Ciò nonostante, i consumatori ancora non sono del tutto consapevoli del fatto che i loro comportamenti stiano contribuendo a un futuro più sostenibile. Riportiamo di seguito il commento di Katherine Brown, Vice President Inclusive Impact & Sustainability in Europa di Visa.

La transizione da un’economia lineare “prendi, produci, butta via” a un’economia circolare e rigenerativa richiederà un cambiamento dell’intero sistema, ma l’ultima ricerca di Visa dimostra che esiste un chiaro interesse della società per opzioni più sostenibili. Lavorare insieme per fornire maggiore educazione e supporto sia alle PMI che ai consumatori continuerà a ispirare scelte più sostenibili a livello globaleSiamo focalizzati nel favorire la transizione verso un’economia più rigenerativa inclusiva e accessibile a tutti. Oggi, la ridistribuzione è già un comportamento diffuso nelle comunità, e aggiungendo questo elemento nei modelli di reimmissione in commercio guardiamo all’intero ciclo di vita di beni e servizi; attraverso la donazione o la vendita troviamo nuovi modi per ridistribuire quelli che non sono necessari o non possono essere utilizzati prima della scadenza.

Visa ha lanciato una piattaforma digitale dedicata proprio al Recommerce, con l’obiettivo di aiutare i privati e le piccole imprese a esaminare e conoscere meglio le attività di ri-commercio elettronico e promuovere comportamenti più sostenibili . Un progetto nato dalla collaborazione con Ellen MacArthur

Foundation, per studiare l’evoluzione dell’infrastruttura globale dei pagamenti a sostegno dei nuovi sistemi di economia circolare .

Le 6 R del Recommerce

Il gruppo pone l’accento sulle 6 R riconducibili alle pratiche che fanno capo al concetto di Recommerce: Rinnovo, la Ricarica, la Riparazione, Rivendita, Restituzione e Ridistribuzione. Comportamenti da promuovere affinché si possa finalmente mettere tutti un piede nell’era dell’economia circolare, a beneficio della sostenibilità ambientale e di tutti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.