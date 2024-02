Record di attacchi ai dispositivi mobile (+52%): come proteggere lo smartphone

Aumentano gli attacchi informatici ai dispositivi mobile. Questo è quanto emerge dall’analisi annuale sul panorama delle minacce mobile presentata da Kaspersky al Mobile World Congress 2024, fiera in corso di svolgimento in queste ore a Barcellona.

I numeri raccolti da Kaspersky sono allarmanti: il numero di attacchi ai dispositivi mobile ha raggiunto un totale di 33,8 milioni (di questi 223 mila in Italia), con un incremento pari a quasi il +52% rispetto all’anno precedente.

Aumento record per gli attacchi a dispositivi mobile

I dati dell’analisi di Kaspersky fotografano una vera e propria emergenza. Un aumento su base annua del +52% degli attacchi informatici, infatti, rappresenta una conferma di un trend evidente e, quindi, dei notevoli rischi per la sicurezza dei dispositivi degli utenti finali.

Secondo il report, la minaccia più diffusa sono gli adware, software in grado di far apparire all’interno del dispositivo colpito annunci pubblicitarie pop-up, spesso con contenuti sgradevoli. Più del 40% delle minacce rilevate da Kaspersky riguarda questo tipo di software. Da non sottovalutare, però, le altre minacce, come i Trojan bancari, molto diffusi e potenzialmente molto pericolosi.

Le minacce mobile vengono diffuse sia tramite app store ufficiali che tramite canali di distribuzione non ufficiali. Tra le app malevole più diffuse ci sono le false app di investimento (che puntano a sottrarre dati personali degli utenti) oltre che le mod malevole di WhatsApp e Telegram.

Le analisi di Kaspersky hanno rilevato numerose app dannose in Google Play Store a dimostrazione che anche gli store “ufficiali” possono nascondere insidie.

Come proteggere i propri dispositivi

Per massimizzare la protezione dei propri dispositivi è necessario prestare attenzione alle app installate, rivolgendosi esclusivamente agli store ufficiali e controllando sempre le autorizzazioni concesse, per evitare l’accesso a dati non autorizzati.

È fondamentale, inoltre, sfruttare un software di protezione in grado di rilevare e bloccare le app dannose, prima che queste possano entrare in azione, proteggendo il dispositivo e tutti i dati al suo interno.

Anton Kivva, Mobile Security Expert di Kaspersky, ha commentato: “L’incremento di attività malware e riskware per Android nel corso del 2023 segna un cambiamento preoccupante dopo un periodo di relativa calma. Raggiungendo, entro la fine dell’anno, livelli che ricordano quelli dell’inizio del 2021, questo aumento sottolinea la significativa minaccia che gli utenti devono affrontare. È un forte avvertimento di quanto sia importante prestare sempre attenzione e di implementare misure di sicurezza per proteggersi dalle minacce informatiche in continua evoluzione”