Recraft lancia un nuovo generatore di immagini AI

Recraft, un importante strumento di progettazione grafica AI, nonché l’azienda di AI dietro il misterioso Red Panda, ha recentemente svelato Recraft V3, il suo ultimo generatore di immagini. Questo nuovo strumento promette di ridefinire gli standard di qualità nel settore, grazie a una serie di caratteristiche pensate appositamente per i designer.

Generatore di immagini AI Recraft V3: Testo perfettamente integrato e controllo creativo

Una delle funzionalità più interessanti di Recraft V3 è la sua capacità di generare testo all’interno delle immagini in modo preciso, indipendentemente dalle dimensioni o dalla lunghezza del testo stesso. Questa caratteristica rappresenta una sfida per la maggior parte dei modelli esistenti, ma Recraft V3 sembra averla superata brillantemente, tanto da guadagnarsi il primo posto nella Text-to-Image Model Leaderboard di Hugging Face, con un punteggio ELO di 1172, surclassando concorrenti come Midjourney e OpenAI.

Inoltre, Recraft V3 offre ai designer un maggiore controllo sugli elementi critici del design, consentendo loro di posizionare il testo, impostare colori personalizzati e definire stili di marchio unici. Queste funzionalità permettono agli utenti di produrre immagini che riflettono fedelmente la loro visione creativa, risolvendo alcuni dei punti dolenti che i designer hanno dovuto affrontare fino ad ora.

Collaborazione in tempo reale e versatilità per i flussi di lavoro avanzati

Recraft ha introdotto anche le funzioni Infinite Canvas e Collaborative Workflow, che migliorano ulteriormente la libertà creativa degli utenti. Queste caratteristiche consentono ai team di collaborare in tempo reale e di confrontare le diverse iterazioni di progettazione, rendendo il processo creativo più fluido ed efficiente.

Oltre a ciò, Recraft ha lanciato un’API che permette alle aziende e agli sviluppatori di accedere alle potenti capacità di generazione di immagini della piattaforma. L’API supporta formati raster e vettoriali, specifiche del colore del marchio, vettorializzazione, upscaling e rimozione dello sfondo, rendendo Recraft uno strumento estremamente versatile per i flussi di lavoro di progettazione più avanzati.

Come accedere a Recraft per generare immagini AI

Recraft vanta oggi oltre 1,5 milioni di utenti e con la sua piattaforma sono state create oltre 200 milioni di immagini. È possibile accedere a tutte le funzionalità di Recraft tramite il web o l’applicazione mobile, disponibile su iOS e Android.