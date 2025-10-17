Reddit Answers parla italiano, ricerca AI in cinque nuove lingue

La ricerca AI di Reddit arriva in italiano, spagnolo, francese, tedesco e portoghese. Fino ad ora era disponibile solo in inglese, costringendo molti utenti a tradurre le domande o affidarsi a strumenti esterni, come Google Translate. Finalmente, gli utenti potranno fare domande direttamente nella propria lingua!

La ricerca AI di Reddit debutta in italiano, francese, tedesco, spagnolo e portoghese

La funzione si chiama Reddit Answers ed è alimentata da un modello di intelligenza artificiale di Google. Gli utenti che hanno impostato una di queste lingue come predefinita possono ora fare domande e ricevere risposte in formato conversazionale.

Reddit ha lanciato per la prima volta la ricerca basata su AI lo scorso anno. È partita come esperimento in inglese, e ora finalmente arriva in altre lingue europee e latinoamericane. La funzione affianca la ricerca tradizionale della piattaforma, quella che esiste da sempre e che funziona come una normale barra di ricerca dove si scrivono le parole chiave e si spera che i risultati abbiano senso. Reddit Answers è diverso, è conversazionale, interattivo.

Steve Huffman, CEO di Reddit che ha visto la piattaforma trasformarsi da forum nerdy a fenomeno culturale mainstream, ha dichiarato ad agosto che la ricerca su Reddit ha più di 70 milioni di utenti settimanali. Reddit Answers, la versione con AI, è usata da oltre 6 milioni di persone. Sono numeri che giustificano ampiamente l’espansione linguistica. Se 6 milioni di utenti la usano nonostante sia solo in inglese, potrebbe raggiungere numeri da capogiro se ognuno potesse parlarci nella propria lingua.

Durante la conference call trimestrale sui risultati finanziari, Huffman ha anche discusso i piani per unificare l’esperienza di ricerca. Probabilmente significa che ad un certo punto la ricerca tradizionale e Reddit Answers si fonderanno in una singola esperienza dove l’AI suggerisce risultati mentre si digita, o qualcosa del genere.

La moda delle interfacce Q&A che ha contagiato tutti

Le interfacce di ricerca in stile domanda-risposta stanno diventando popolari da quando ChatGPT ha integrato la ricerca web. Improvvisamente tutti hanno capito che la gente preferisce fare domande normali invece di scrivere stringhe di parole chiave.

Google ha aggiunto funzionalità simili per cercare di non sembrare improvvisamente vecchio e superato. Brave ha fatto lo stesso. Anche startup più recenti come Perplexity hanno guadagnato slancio costruendo l’intera esperienza attorno a interfacce di ricerca basate sulla chat. Oramai, è diventata la normalità, si chiede qualcosa come se si stesse parlando con un essere umano, e l’AI risponde.

Reddit, con la sua montagna di contenuti generati dagli utenti su letteralmente qualsiasi argomento immaginabile, dalle ricette di cucina alle discussioni tecniche sulla meccanica quantistica, fino ai meme su gatti, è posizionato in modo ideale per sfruttare questo trend. Se l’AI può setacciare anni di conversazioni, thread, battute, litigi e consigli vari e restituire risposte coerenti, potrebbe effettivamente diventare uno strumento utile invece che una semplice novità.

Ora che parla italiano, francese, tedesco, spagnolo e portoghese, Reddit Answers ha la possibilità di diventare rilevante per centinaia di milioni di persone che prima erano tagliate fuori.