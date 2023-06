Reddit forza apertura e rimuove i moderatori?

Il CEO Steve Huffman ha comunicato che non cambierà idea, quindi l’accesso alle API sarà a pagamento dal 1 luglio. Quasi il 50% dei subreddit è rimasto privato dopo le 48 ore di protesta, quindi Reddit potrebbe imporre la loro apertura pubblica e rimuovere i moderatori che non rispettano il codice di condotta.

Reddit applica la linea dura?

Reddit ha confermato che le community hanno il diritto di protestare, ma solo se vengono rispettate le regole. Inoltre i moderatori devono rispettare il codice di condotta. Ma in nessuna regola c’è un esplicito riferimento alle proteste, come quella di rendere privati i subreddit.

In base alla regola 4, una community deve essere attiva e moderata per evitare limitazioni o ban. Tuttavia, l’account ModCodeofConduct ha pubblicato questo avviso:

Se un team di moderatori decide all’unanimità di interrompere la moderazione, inviteremo nuovi moderatori attivi a mantenere questi spazi aperti e accessibili agli utenti. Se non c’è consenso, ma almeno un mod che vuole far andare avanti la community, rispetteremo le loro decisioni e rimuoveremo coloro che non vogliono più moderare dal team dei mod.

In pratica, Reddit considera inattivi i moderatori che mantengono le community private. Questa interpretazione delle regole è stata confermata da un portavoce di Reddit. Quindi se, in seguito ad una protesta, un subreddit non è più pubblico, il moderatore ha violato la regola 4 del codice di condotta. Ciò significa che l’azienda non rispetta il diritto di protestare.

Reddit scrive che l’80% delle community con il maggior numero di utenti attivi giornalieri è tornata pubblica. La situazione reale sembra però diversa.

L’azienda ha fornito inoltre i dettagli relativi alle Data API a partire dal 1 luglio. Le app di terze parti potranno usare le API gratuitamente solo per 100 richieste al minuto, se il client sfrutta l’autenticazione OAuth (altrimenti il limite è 10 query al minuto). Per superare il limite è necessario pagare 0,24 dollari per ogni 1.000 chiamate API.