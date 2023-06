Reddit: blackout a tempo indeterminato

Doveva durare solo 48 ore, ma i moderatori di molte community hanno comunicato che i loro subreddit rimarranno privati a tempo indeterminato. La decisione è arrivata poche ore dopo l’invio di una comunicazione del CEO di Reddit ai dipendenti, con la quale Steve Huffman ha minimizzato le conseguenze della protesta.

Blackout per sempre?

Il CEO ha annunciato a fine aprile che gli sviluppatori dovranno pagare per utilizzare le API di Reddit. La decisione è stata giustificata con la necessità di ostacolare l’uso dei dati da parte delle aziende che sviluppano tool di intelligenza artificiale. Il cambiamento avrà però conseguenze per le app di terze parti, molte delle quali non saranno più disponibili. Le community hanno quindi organizzato una protesta di massa con il passaggio dei subreddit da pubblici e privati per 48 ore.

Quasi 8.500 subreddit sono diventati privati tra lunedì e martedì (ciò ha causato anche il crash del sito). A partire da oggi doveva iniziare il lento ritorno alla normalità, ovvero il passaggio dei subreddit da privati a pubblici, ma le affermazioni di Steve Huffman hanno fatto cambiare idea a molti moderatori.

Il CEO ha minimizzato il problema, affermando che la protesta è solo temporanea. I moderatori delle community hanno quindi deciso che il blackout continuerà ancora per alcuni giorni o per sempre. Molti subreddit hanno già aderito, tra cui i popolari r/aww, r/music e r/videos.

Alcuni utenti hanno suggerito misure più drastiche, come la sospensione delle attività di moderazione. Verrebbero rimossi solo le immagini NSFW, mentre si lascerebbero online i messaggi di spam per “trasformare Reddit in spazzatura“.