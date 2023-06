Reddit in crash dopo il blackout dei subreddit

Stamattina è iniziata la protesta contro i nuovi prezzi delle API. Il blackout contemporaneo dei subreddit ha causato il crash di Reddit, come si può vedere nella pagina dello stato. Il sito non era accessibile tramite desktop, mobile e app. Il problema è durato 49 minuti.

Oltre 7.000 subreddit diventano privati

Il CEO Steve Huffman ha annunciato modifiche ai termini d’uso per gli sviluppatori e l’introduzione di un accesso premium alle API, in quanto i dati sono utilizzati per addestrare i modelli di intelligenza artificiale. Migliaia di community hanno deciso di protestare rendendo i subreddit privati per 48 ore (alcuni rimarranno privati se non verrà ripristinato l’accesso gratuito).

Alle ore 7:58 locali (le 16:58 in Italia), Reddit ha comunicato problemi di caricamento del sito. Il problema è stato risolto alle 8:47 locali (le 17:47 in Italia). Nella pagina dello stato non viene specificata la causa, ma il portavoce dell’azienda (Tim Rathschmidt) ha confermato che il passaggio contemporaneo da pubblico a privato dei subreddit ha provocato l’instabilità dei sistemi.

In questa pagina sono elencati i subreddit che partecipano alla protesta. L’aggiornamento in tempo reale può essere seguito su Twitch e un sito dedicato. Al momento sono oltre 7.250 su 7.806.

Lo sviluppatore di Apollo for Reddit (Christian Selig) ha già comunicato che chiuderà l’app il 30 giugno. In base ai nuovi prezzi per l’accesso alle API, Selig dovrebbe pagare oltre 20 milioni di dollari all’anno. Nonostante la protesta, l’azienda californiana non ha nessuna intenzione di ripristinare le API gratuite.