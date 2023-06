Reddit al buio per 48 ore: inizia la protesta degli utenti

Le proteste contro le API a pagamento su Reddit sono iniziate ufficialmente oggi, ad eccezione per lo sciopero anticipato della community iPhone, seguita a ruota da r/Apple. La decisione di rendere le API a pagamento per limitare l’addestramento dei modelli IA di ultima generazione sfruttando i database del social, presa dal CEO a fine aprile, non è stata affatto digerita da centinaia di migliaia di utenti che, in queste ore, hanno deciso di aderire a un “blackout” di oltre 7.000 subreddit per 48 ore o, in certi casi, a tempo indeterminato.

Le grandi proteste di Reddit

Stando a quanto ripreso anche da Business Insider, il blackout coinvolgerà oltre 28.000 moderatori attivi e circa 2,6 miliardi di account, ma i numeri stanno crescendo. Ad esempio, r/gaming e r/music (che contano circa 70 milioni di iscritti complessivi) hanno aderito alla “chiusura indefinita” in attesa di cambiamenti da parte dei gestori della piattaforma social. Seguono, poi, grandi forum come r/todayilearned, r/aww e r/pics.

La sospensione delle operazioni per i subreddit porterà inevitabilmente a una riduzione del traffico, ergo a una dimostrazione palese del malcontento degli utenti, nella speranza che lo stesso CEO comprenda la necessità di fare un passo indietro, evitando infine la chiusura di servizi di terze parti che sfruttano le API di Reddit. Ad essere colpiti saranno anche software di accessibilità essenziali per persone ipovedenti o non vedenti, i quali usano quotidianamente strumenti di lettura dello schermo dello smartphone che dipendono direttamente dalle API.

La lista completa dei subreddit che partecipano alla protesta è visibile nella pagina dedicata, per rimanere aggiornati sui servizi a rischio e sugli utenti colpiti.