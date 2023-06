Reddit: CEO non è preoccupato dal blackout

Il blackout a tempo indeterminato di Reddit non sembra avere preoccupato molto il CEO. La protesta contro le modifiche alle API sta coinvolgendo sempre più utenti e sviluppatori di terze parti nel tentativo di convincere la società a tornare indietro nei suoi passi. Tuttavia, il CEO di Reddit Steve Huffman crede in realtà che questa decisione sia strettamente necessaria e che le app terze “non aggiungono molto valore alla piattaforma”; anzi, contesta la loro realizzazione definendole “un’attività costruita sopra un’altra”.

Il CEO di Reddit va contro la community

Secondo Huffman, Reddit non è mai stato progettato per supportare app di terze parti e il suo silenzio al riguardo, ovvero il suo tacito permesso alla loro realizzazione, è stato un errore: “Non aggiungono valore a Reddit. […] Devono pagare per le API, è giusto. Ciò che i nostri colleghi hanno fatto è stato bandirli completamente. Noi abbiamo detto di no, crediamo nei mercati liberi”, ha dichiarato a The Verge.

Huffman si è poi detto disposto a lavorare con tutti coloro che vogliono accettare questa transizione, ma che i blackout devono finire in quanto la decisione aziendale resterà questa.

La società “rispetta il diritto della comunità di protestare” e si impegna a non costringere le comunità a riaprire. Al contempo, però, Huffman e soci suggeriscono che non serve a nulla in quanto “oltre l’80 percento delle prime 5.000 comunità per utenti sono ora aperte”. In tutto risultano esserci ancora oltre 100.000 comunità attive, per 57 milioni di utenti unici e 50.000 moderatori.

Per evitare ulteriori disservizi, Reddit si è detta anche disposta a sostituire migliaia di moderatori con persone che intendono restare attivi. Un provvedimento estremo, ma che la società è pronta ad attuare nel caso in cui i blackout continueranno.