Reddit, in arrivo ricerca con risposte generate dall'AI

Il 2025 porterà una ventata di novità su Reddit, grazie al motore di ricerca potenziato dall’intelligenza artificiale. Il CEO Steve Huffman ha annunciato che questa svolta aiuterà gli utenti a scovare le risposte che cercano, anche quelle più difficili e soggettive.

Reddit potenzia la ricerca con risposte generate dall’AI

Ma qual è l’asso nella manica di Reddit? Si chiama Reddit Answers e permette di fare domande e ricevere riassunti di risposte e thread pertinenti pescati da ogni angolo della piattaforma. L’idea è di fondere questa funzione con la ricerca attuale, per sfruttare al massimo il tesoro di informazioni accumulato in 20 anni di conversazioni.

Per realizzare questa visione, Reddit sta reclutando ingegneri per creare un piccolo team dedicato alla ricerca, come ha rivelato il CFO Drew Vollero durante la call sui risultati del Q4 2024. L’azienda non è nuova all’AI. L’anno scorso ha portato la traduzione automatica in decine di nuovi territori, ha lanciato insight basati sull’AI per i brand e ha iniziato a testare pagine di risultati di ricerca con riassunti e raccomandazioni di contenuti da diverse community.

Il piano ambizioso di Reddit

Per Huffman, la ricerca AI è la chiave per far crescere Reddit, migliorando retention e ricavi. L’idea è di integrarla già dal primo login degli utenti per aiutarli a trovare subito ciò che vogliono, a raffinare le loro ricerche. L’obiettivo è spingere gli utenti a incoronare Reddit come il re delle risposte online. Un piano ambizioso, ma che potrebbe fruttare parecchio in termini di monetizzazione.

Peccato che gli investitori non siano rimasti impressionati dai risultati fiscali del Q4 di Reddit, complice anche il cambiamento nell’algoritmo di ricerca di Google. Chissà se la scommessa sull’AI riuscirà a ribaltare la situazione.