Reddit rimuove i moderatori di alcune community

La protesta contro l’introduzione delle API a pagamento, che doveva durare solo 48 ore, è ancora in corso. Mentre oltre 3.000 subreddit sono ancora privati, altri hanno deciso di pubblicare contenuti NSFW (Not Safe For Work), bloccando l’accesso ai minori di 18 anni. Reddit ha quindi rimosso i relativi moderatori per aver violato il codice di condotta e le regole del servizio.

Porno su Reddit, rimossi i moderatori

Reddit aveva minacciato di rimuovere i moderatori che non riaprono le community al pubblico. Alcuni subreddit hanno deciso di cambiare il tipo di protesta, pubblicando contenuti per adulti. Uno dei primi è stato r/MildlyInteresting, in seguito ad una votazione sul futuro della community.

Circa 8 ore fa, l’intero team di moderatori è stato rimosso senza preavviso e alcuni di essi non potevano più accedere alla piattaforma (account bloccati). Successivamente hanno ricevuto 7 giorni di sospensione e infine sono stati nuovamente ripristinati. Ora il subreddit r/MildlyInteresting è tornato pubblico e non mostra nessun contenuto NSFW.

Altre community, tra cui r/interestingasfuck, r/TIHI e r/self, hanno iniziato a pubblicare contenuti per adulti (non è possibile l’accesso senza confermare l’età maggiorenne). Reddit ha quindi rimosso i rispettivi moderatori per aver violato il codice di condotta e le regole del servizio.

Oltre che un danno di immagine, Reddit subirà anche un danno economico. Nei subreddit che mostrano contenuti NSFW non è possibile avviare campagne di advertising. Non è chiaro se la protesta continuerà ad oltranza, ma è certo che l’accesso alle API non sarà più gratuito.