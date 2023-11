Reddit svela il trucco per eliminare il suono di avvio di Opera

Opera è un browser apprezzato da molti per la sua velocità, sicurezza e funzionalità. Tuttavia, c’è un elemento che non tutti gradiscono: il suono di avvio che accompagna l’apertura del browser.

Questo suono, una breve melodia, indica che Opera è pronto per la navigazione. Ma in alcune circostanze può essere sgradevole o inopportuno, come in ambienti silenziosi o quando si naviga di notte o semplicemente se non si ama il suono.

Su Reddit, gli utenti hanno aperto una discussione (che va avanti da molti mesi) su come eliminare il suono di avvio di Opera, e finalmente c’è una buona notizia: è possibile farlo!

Metodo 1: usare un flag nascosto

Il primo metodo consiste nell’usare un flag nascosto, una funzione sperimentale che permette di modificare alcune impostazioni di Opera.

Per usare questo metodo, bisogna seguire questi passaggi:

Aprire Opera e digitare opera://flags nella barra degli indirizzi

e digitare opera://flags nella barra degli indirizzi Nella barra di ricerca, digitare intro

Selezionare Disabilitato dal menu a tendina accanto a Introduzione di Opera One

Fare clic su Rilancia ora per riavviare Opera

Questo metodo dovrebbe eliminare in modo permanente la schermata e il suono di avvio.

Metodo 2: eliminare il file della schermata iniziale

Il secondo metodo consiste nell’eliminare il file della schermata iniziale, il file che contiene il suono e l’immagine che appaiono all’apertura di Opera.

Per usare questo metodo, bisogna seguire questi passaggi:

Aprire Esplora file e navigare in C:\Users[Nome utente]\AppData\Local\Programs\Opera[Numero versione]

Eliminare il file opera_gx_splash.exe

Questo metodo rimuoverà definitivamente il file della schermata iniziale, ma bisognerà ripetere la procedura ogni volta che si aggiorna Opera.

Opera potrebbe introdurre una preferenza per eliminare il suono di avvio

È possibile che il team di Opera, vista la richiesta elevata, stia lavorando a una preferenza per eliminare o disabilitare la schermata e il suono di avvio nelle versioni future del browser. La preferenza potrebbe essere disponibile in Opera 106 e versioni successive.