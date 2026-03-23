Reddit potrebbe chiedere la verifica dell'identità per scovare i bot

Reddit è senza dubbio tra le piattaforme social maggiormente in crescita degli ultimi mesi, sfiorando la quota di 116 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale. Il servizio consente agli iscritti di dialogare e confrontarsi su qualsiasi tema in forum organizzati, partendo da un post su un argomento specifico, un link ad una notizia di attualità, una domanda fatta alla community e molto altro.

Vista l’inarrestabile espansione, che coinvolge ultimamente anche l’Italia, la società è alla ricerca di soluzioni valide per debellare il fenomeno dei bot. La presenza di sistemi automatici che simulano il comportamento umano inquina difatti le conversazioni, rendendole meno naturali e provocando una possibile perdita di utenti per Reddit.

La sfida è trovare il metodo meno invasivo per identificare gli utenti

Steve Huffman, CEO di Reddit, ha dichiarato nel corso di un’intervista a TBPN, che la società sta valutando diversi sistemi di identificazione, in base anche al tipo di device utilizzato. In pratica, per chi utilizza uno smartphone l’autenticazione potrebbe avvenire attraverso l’impronta digitale oppure tramite il riconoscimento del volto. Metodi già ampiamente utilizzati per numerose operazioni online e che quindi non risulterebbero macchinoso per gli iscritti.

Il problema, tuttavia, si presenta per chi adopera un dispositivo diverso dal telefono cellulare, come un PC fisso, un notebook o un tablet non corredati da sistemi di autenticazione biometrica. In quel caso, capire che dietro un profilo non si nasconde un bot ma una persona reale può risultare più complesso. Tra le opzioni valutate da Huffman spunta la possibilità di rivolgersi a servizi di terze parti, che potrebbero richiedere l’invio di un documento d’identità.