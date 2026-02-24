Reddit non rispetta la privacy dei minori: multa in UK

L’Information Commissioner’s Office (ICO) del Regno Unito ha inflitto una sanzione di 14,47 milioni di sterline a Reddit per la violazione della privacy dei minori. Secondo l’autorità britannica, l’azienda californiana non ha implementato un sistema efficace di verifica dell’età e quindi non ha una base legale per il trattamento dei dati degli utenti con età inferiore a 13 anni.

Mancata verifica dell’età e violazione della privacy

Reddit aveva annunciato l’introduzione di un sistema di verifica dell’età per impedire l’accesso ai contenuti per adulti, come imposto dall’Online Safety Act in vigore dal 25 luglio. Ma prima di luglio 2025 non ha implementato misure adeguate per impedire l’iscrizione ai minori di 13 anni (età minima indicata nei termini del servizio).

Molti utenti con età inferiore a 13 anni usano Reddit senza restrizioni in quanto hanno semplicemente inserito una data di nascita falsa. L’unica verifica disponibile era infatti basata sull’autodichiarazione. Reddit non ha inoltre effettuato una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) per valutare e mitigare i rischi per i minori prima di gennaio 2025.

L’azienda di San Francisco ha quindi raccolto e usato le informazioni personali senza una valida base legale, esponendo i minori a contenuti inappropriati e pericolosi. Il Commissario John Edwards ha dichiarato:

Le aziende che gestiscono servizi online a cui potrebbero accedere i minori hanno la responsabilità di proteggere tali minori, assicurandosi che non siano esposti a rischi derivanti dall’utilizzo dei loro dati. Per raggiungere questo obiettivo devono essere sicure di conoscere l’età dei propri utenti e di disporre di misure di controllo dell’età appropriate ed efficaci. Reddit non è riuscita a soddisfare queste aspettative. Deve fare di meglio e stiamo continuando a valutare il controllo dell’età ora implementato dalla piattaforma.

Un portavoce di Reddit ha comunicato che verrà presentato ricorso: